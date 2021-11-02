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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЯСНИЛ МОТИВЫ СВОЕГО РЕШЕНИЯ О ВОССТАНОВЛЕНИИ В ДОЛЖНОСТИ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Новости Среда, 03 ноября 2021 00:06
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ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЯСНИЛ МОТИВЫ СВОЕГО РЕШЕНИЯ О ВОССТАНОВЛЕНИИ В ДОЛЖНОСТИ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Сухум. 2 ноября 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания дал интервью  Абхазскому телевидению, в котором объяснил мотивы своего решения о восстановлении в должности министра внутренних дел Дмитрия Дбар.

«Я очень искреннее сожалею о том, что случилось  30 сентября, в самый главный праздник нашей страны. Я думал, что нам удастся примирить стороны, я ездил в село Адзюбжа, предпринял попытку встретиться с ветеранами.

Лично я вел переговоры с некоторыми жителями села. Мы предварительно договорились о встрече, но  в силу разных обстоятельств, этого не произошло.

В человеческом плане я сожалею о том, что случилось. Я думаю, что, об этом сожалеют все жители Абхазии, которые слышали об этом инциденте.

По существу, о данном инциденте: была прокурорская проверка, она завершена. Кстати, прокурорская проверка завершилась  две недели назад, но я не принимал решение, Во-первых я был с рабочим визитом в Москве, во-вторых, я  надеялся на то что, стороны смогут прийти к примирению. Этого не произошло.

В документе, который переслан прокурором на мое имя, сказано о дисциплинарной ответственности. Дисциплинарная  ответственность бывают разной. Данная ответственность  -  это замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, или освобождение от занимаемой должности. Для того, чтобы принять решение   и наложить дисциплинарное взыскание, необходимо учитывать все факторы.

Министр внутренних дел работает почти полтора года, я стараюсь быть объективным.  В заключении генерального прокурора четко сказано о том, что, в  действиях министра внутренних дел нет состава преступления.  В отношении двух высокопоставленных сотрудников министерства внутренних дел возбуждено уголовное дело, там все идет своим чередом, Для того, чтобы принять решение, я должен был взвесить все факторы, учесть, как работало министерство внутренних дел, в период,  когда этим коллективом руководил министр Дбар.

Могу вам сказать, что, в работе коллектива МВД, а это, прежде всего ,заслуга коллектива и руководителя, обозначились некоторые хорошие тенденции. Говорить о том, что они на этом этапе приняли необратимы характер, неправильно. Но эти тенденций дорогого стоят. И я, и руководство МВД, предприняли усилия, чтобы повысить зарплаты   сотрудникам МВД. Вы, наверное, знаете, что, в этом году оказана существенная  помощь МВД в план материально-технического обсечения, а это – около 80 единиц техники.  При этом мы испытываем дефицит сотрудников МВД.

Если вы проведёте опрос в школах, их ответ на вопрос, кто хотел бы стать милиционером,  вас очень сильно удивит. К сожалению, нам не удалось поднять престиж органов внутренних дел. Это требует еще большого времени. Понятное дело, что с личным составом надо работать. Но я хотел бы привести некоторые  цифры  оперативной деятельности  в  2021 году в сравнении с 2020 годом.

В 2021 году совершено 194 тяжких преступления, в  2020 году – 233;  убийств с покушениями – 8, раскрыто - 6, а в 2020 году – 9, раскрыто – 6;  одно  похищение гражданина в 2021 г, в 2020 году – два; одно изнасилование – в 2021 г, а  в 2020 г. – пять;  113 краж  в 2021 году  и 132 – в прошлом году; три грабежа – в 2021 г., 13 – в 2020 году;  три разбоя – в этом году, 10 – в прошлом.   Это все – результат деятельности МВД. 

Я  надеюсь на то,  что наши граждане понимают важность работы правоохранительных органов, важность  их поддержки.  

Я принял решение о наложений дисциплинарного взыскания на полковника Дбар и сохранение его в  должности министра внутренних дел. На него будут наложено дисциплинарное взыскные  -  предупреждение о неполном служебном соответствии и он приступит сегодня к исполнению своих служебных обязанностей. Таково мое решение. 

Хочу обратиться к  нашим гражданам.  Все знают о том, что группа ветеранов обратилась к населению с призывом собраться  4 ноября у Драмтеатра. Хотел бы, уважаемые граждане, уважаемые ветераны, напомнить, что, во-первых,  у нас еще никто не отменил ограничительные меры,  а, во-вторых, никто не обращался за разрешением на проведение этой акции. Это  тоже необходимо было бы сделать но это не сделано.

Поэтому, пользуясь случаем, хочу попросить наших граждан воздержаться от участия в этом мероприятии  во избежание всевозможных эксцессов. Мы живем не одним днем, мы живем и планируем жить дальше и работать. Мы исправим те ошибки, которые были допущены. Министерство  внутренних дел будет работать под жестким контролем, и я надеюсь на то, что такие факты больше никогда не повторятся».

Об этом сообщает сайт главы госудасртва.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 03 ноября 2021 00:17

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