АСЛАН БЖАНИЯ ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОЧЕГО ВИЗИТА В МОСКВУ

Сухум. 2 ноября 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания дал интервью Абхазскому телевидению, в котором рассказал о результатах рабочей поездки в Москву. «Я на днях вернулся из Москвы, где у меня состоялся целый ряд важных встреч в различных министерствах и ведомствах. В этом году у нас сложился неплохой туристический сезон, поток туристов по сравнению со всеми другими годами существенно возрос, и мы прогнозируем дальнейший рост туристического потока. Для того, чтобы эта отрасль функционировала на должном уровне, мы должны решить ряд ключевых, принципиальных вопросов. Это, прежде всего, инфраструктурные проекты, проекты, связанные с привлечением инвестиций в сельское хозяйство, чтобы обеспечить питанием возрастающее количество туристов. Данные вопросы решаются вместе с нашими коллегами из Российской Федерации.

Речь идет о том, что мы сейчас формируем программу социально-экономического развития РА на 2022 – 2025 годы. Окончательные параметры этой программы пока еще не утверждены. Эта программа включает в себя несколько ключевых пунктов, о которых я говорил раньше, но готов повторить еще раз, потому что, считаю важным, чтобы наши граждане получали информацию от первого лица.



Программа предусматривает меры государственной поддержки мелкого, и среднего бизнеса, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Источником финансирования данной программы является бюджет РФ. Это - безвозмездная помощь России народу Абхазии. Следующий пункт программы - это софинансирование российской стороной, повышения заработной платы основным категориям бюджетников. В этой программе предусмотрено следующее: к 2025 году средняя заработная плата основных категорий бюджетников Абхазии должна быть такой, как сегодня в Краснодарском крае, а это - 40 тысяч рублей в месяц. Таких целевых показателей мы должны достигнуть, и российская сторона любезно берет на себя обязательства по софинансированию данной программы. Я считаю это очень важным, потому что речь идет примерено о 13 тысячах работников бюджетной сферы.



Следующий вопрос, который мы обсуждали с российской стороной, это создание российско-абхазского фонда поддержки экономики Абхазии. Мы впервые пытаемся реализовать подобную идею по аналогу с Киргизией. Она находит понимание. Детали раскрывать я пока не буду. Пока ведутся переговоры. Я надеюсь, что они завершатся успешно. Этот процесс требует длительного времени, согласования с различными федеральными органами исполнительной власти России. Так принято, такова процедура прохождения документов, а уже затем следует подписание соответствующего межправительственного соглашения. Этот фонд будет наполняться денежным содержанием из РФ. Сколько именно времени потребуется на воплощение этой идеи в жизнь, мне сейчас сказать сложно. Мы договорились о том, что это важно для экономики Абхазии, и Российская Федерация нас в этом процессе поддерживает.



В Москве шла речь и о продолжении программы льготного кредитования бизнеса. Я об этом рассказывал. Вы наверно знаете, что в течение нескольких лет в Абхазии реализовывалась эта программа в объеме 1 млрд 200 млн рублей. В результате реализации данной программы несколько объектов уже функционируют, какие-то объекты еще не функционируют, их необходимо довести до ума, как говорится. Эти вопросы тоже решены, на это потребовалось немало времени, и я предполагаю, что со второго квартала 2022 года у нас начнётся реализация второго этапа данной программы. Мы должны будем представить соответствующие бизнес-планы. Предварительный отбор бизнес-планов будет осуществляться здесь министерством экономики. Окончательное утверждение будет осуществляться банками-кредиторами. Мы в реализации этой программы учтем тот опыт, который был наработан абхазской стороной с его плюсами и минусами. Вот эти вопросы обсуждались в Москве.



Один из главных вопросов, который обсуждался в Москве, по которому должно быть принято решение, это осуществление перетока электроэнергии из России в Абхазию. Вы знаете о том, что мы испытываем дефицит электроэнергии. Этот дефицит обусловлен тем, что в стране продолжается масштабная нелегальная работа по добыче криптовалют. Какие-то меры государство предпринимает, удалось пресечь деятельность незаконных ферм в Ткуарчале, в Галском и Гагрском районах, в моем селе Тамыш. Сегодня мне доложили, что такая история выявилась в селе Адюбжа.



Я неоднократно обращался к нашим гражданам, просил их не делать этого. Помимо этого мы занимаемся технопарком. Мы предоставим возможность всем тем, кто имеет эти аппараты, работать легально. Для этого нужно время, но люди не ждут, не хотят нас слышать. А тем временем без электричества остаются детские сады, больницы, образовательные учреждения. Я считаю, что это неправильно, что это - неуважение к своим родным и близким. Такие вещи делать нельзя, но люди продолжают нелегально заниматься добычей криптовалют, создавая нам всем серьезные проблемы.



За тот переток электроэнергии, который был осуществлен в прошлом году, мы не платили. Плата за него идет из бюджета РФ. Но бесконечно так продолжаться не будет.



Более 500 миллионов киловатт/часов, по нашим подсчетам, уходит на незаконную добычу криптовалют. С одной стороны, понятно, что люди зарабатывают деньги, и это хорошо. Но нельзя определенному кругу лиц зарабатывать деньги за счет создания проблем своим соседям, своему окружению. Я считаю, что это недопустимо. Это - самая крайняя форма неуважения к своим согражданам.



Пользуясь случаем, обращаюсь к нашим гражданам: мы будем пресекать эти действия так, как мы это сделали в перечисленных мною населенных пунктах Мы будем называть имена и фамилии этих людей, мы будем показывать из по телевидению. Нам нужна поддержка наших граждан. Если мы хотим иметь электроэнергию дома, то нам необходимо помочь в этом вопросе. Это не является проблемой только руководства страны, это может стать проблемой всего населения Абхазии.

Мы эту проблему обсуждали с российской стороной и надеемся на то, что они нам помогут. Но должно быть понятно всем, что бесконечно нам помогать не будут. Мы сами должны научиться вести деятельность таким образом, чтобы мы приобретали эту электроэнергию или удовлетворялись возможностями, которые у нас есть. С учетом того объёма генерации, который мы получаем с ИнгурГЭС.

Государство делает все возможное для решения проблемы электроснабжения. Была большая авария на высоковольтной линии «Бзыбь», мы ее устранили. Сейчас начнется капительный ремонт линии «Ачгуара». Но из-за роста нагрузок на линии электропередач мы постоянно сталкиваемся с авариями. Это все на совести тех, кто незаконно занимается добычей криптовалют. Хотел бы эту мысль донести до наших граждан. Надеюсь на то, что у многих проснется совесть.

Еще один вопрос, который мы обсуждали с руководством Российской Федерации - это очереди при пересечении границы через КПП «Псоу». Людям, особенно летом, приходится часами стоять в очередях. Мы ставим этот вопрос перед руководством России. Этой проблемой занимается министерство транспорта РФ. Я встречался с министром транспорта Савельевым и получил обнадеживающую информацию. Она состоит в том, что в течение трех лет они планируют осуществить капительный ремонт пункта пропуска, расширить возможности пункта пропуска и оптимизировать работу контрольных органов. В принципе, нас это устраивает; все это произойдет за счет бюджета РФ. Но это тоже большая и масштабная работа. Если кому-то кажется, что такие проекты можно реализовать в одночасье, то эти люди заблуждаются.

Руководство России понимает, что наши контакты становятся более интенсивными, большее количество людей ездят друг к другу. Проблему надо решить, и они решают её таким образом, за что я хотел бы их поблагодарить, пользуясь случаем.

В Москве обсуждался и вопрос газификации. Там лед тронулся. Я не хочу повторяться.

Масштабной задачей является и реконструкция Сухумского аэропорта и восстановление авиасообщения. Никогда руководству Абхазии не приходилось решать такие масштабные задачи – ни в советское время, ни в послевоенное время. Скорее всего, мы будем вынуждены создать свою авиакомпанию. Что такое создать собственную авиакомпанию? Для того, чтобы собственная авиакомпания функционировала, необходим обученный экипаж, а это полтора года обучения или переквалификация.

Если мы хотим, чтобы это были наши летчики, значит, мы должны предусмотреть программу их обучения. Чтобы вы понимали, сколь дорогой этот проект: для полета только в одном направлении требуется два – три экипажа. Должны быть специалисты диспетчерской службы, службы авиационной безопасности и многое другое. Такую проблему мы никогда не решали. За один год её не решить. Мы поэтапно занимаемся решением этой сложнейшей задачи. Создана рабочая группа, и мы шаг за шагом продвигаемся вперед. Я надеюсь на то, что, несмотря на все сложности, мы придём к хорошему результату, в том числе в этом вопросе. Именно поэтому все, о чем я сейчас сказал, требует моих частых рабочих визитов в Российскую Федерацию.

Я неоднократно говорил, и надеюсь, меня поддерживают в этом вопросе и Парламент, и общественность – мы должны привлекать инвестиции. Вот последний пример - за 6 месяцев реализованный в Восточной Абхазии проект. В рамках реализации этого проекта мы получили 180 рабочих мест (150 из них занято гражданами Абхазии), самую высокую среднюю заработную плату в курортно-туристической сфере. Мы должны идти дальше по этому пути, но нас ограничивают наши инфраструктурные возможности, дороги. На участке дороги «Псоу – Гагра» есть оползневые места. У нас много проблем в энергетике. Нам необходимо решить вопрос, связанный с очистными сооружениями. Если мы хотим сохранить девственную чистоту нашего морского берега, морских вод, то эту проблему надо решать. Нам необходимо решить вопросы водоснабжения.



Я понимаю справедливые возмущения наших граждан тем, что часто отключают воду в городе. А почему так получилось? Даже на той линии, которая была отремонтирована три года назад, поскольку там работали недобросовестные подрядчики, происходят постоянно аварии.



Я слышу закономерные упреки и от наших граждан, и от наших российских партнеров тем, что так плохо проведены работы. Мы будем с этим разбираться, будем заставлять людей исправлять то, что сделано некачественно. Вместе с тем, мы должны научиться работать быстро и эффективно. Только тогда будет возможность повышения объемов финансирования. Если мы лимиты финансирования, которые получаем на год, сумеем реализовать за полгода, мы будем иметь право претендовать на большее.

Нам надо поднимать очень важную строительную отрасль. Несколько дней назад я проводил совещание, на котором обсуждался ход реализации Инвестпрограммы.

В деле развития нашей экономики поддержка Российской Федерации сегодня является доминирующей. Наши экономические проекты в большинстве своем связаны с Россией, имеют отношение к совместным российско-абхазским предприятиям. Поэтому все эти деловые контакты, взаимную заинтересованность надо оттачивать, делать так, чтобы они приносили больше плодов. Я считаю это принципиально важным. В конечном итоге, это все выливается в создание новых рабочих мест, в серьезные налоговые поступления.

Я хотел бы также отметить проект, который будет реализовываться в Пицунде. Речь идет об участке отведенном мэрии Москвы, но она отказалась от него. Теперь этим будет заниматься группа известного бизнесмена, бывшего губернатора Краснодарского края Ткачева. Это объем инвестиций – около 20 миллиардов рублей в течение 5 лет. Там будет около полутора тысяч рабочих мест, при средней заработной плате в 50 тысяч рублей. Только с заработной платы поступлений в бюджет, не говоря уже о налогах на имущество и на прибыль, в месяц – это около 23 миллионов рублей, а в год – это около 280 миллионов рублей. А бюджет города Гагра у нас 450 миллионов рублей. И это только один объект, не говоря уже о побочном, как говорят экономисты, мультипликативном эффекте.

Все эти проекты требуют тишины, все эти требуют стабильности, а вы видите, что у нас происходит. Вот, что я коротко хотел рассказать об итогах моей поездки в Москву».

Об этом сообщает сайт главы государства.