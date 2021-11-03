ПЛАН ЗА 10 МЕСЯЦЕВПО ТПМОЖЕННМ ПЛАТЕЖАМ ВЫПОЛНЕН НА 138%

Сухум. 3 ноября 2021. Абхазия-Информ. За 10 месяцев текущего года по состоянию на 1 ноября таможенными органами Республики Абхазия начислено таможенных платежей на сумму в 2 млрд. 175,2 млн руб.

План на 10 десять месяцев выполнен на 138%.

По сравнению с показателями аналогичного периода предыдущего года, таможенных платежей начислено на 705,7 млн руб. больше, а в сравнении с 2019 года – больше на 678,2 млн руб.