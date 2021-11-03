МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ ФАКТОВ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 3 ноября 2021. Абхазия-Информ. В рамках поручений президента и кабинета министров Республики Абхазия о запрете на осуществление на территории республики деятельности по майнингу криптовалют, в связи с ограниченностью ресурсов энергетической системы страны, сотрудниками службы государственной безопасности, совместно с представителями РУП «Черноморэнерго» и Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору, проводились мероприятия по выявлению объектов незаконного потребления электроэнергии и их отключения от сети.