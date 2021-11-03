 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ноября 02 2021

НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Надежда Венедиктова Лет десять назад в Абхазии перевели время на московское. Мне и тогда было…
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
октября 26 2021
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
КОВИДНЫЕ КАНИКУЛЫ В РОССИИ ОБЪЯВИЛИ НА РАДОСТЬ АБХАЗИИ? ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ВМЕСТО СОЧИ ЕДУТ В ГАГРЫ И ПИЦУНДУ
октября 24 2021
КОВИДНЫЕ КАНИКУЛЫ В РОССИИ ОБЪЯВИЛИ НА РАДОСТЬ АБХАЗИИ? ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ВМЕСТО СОЧИ ЕДУТ В ГАГРЫ И ПИЦУНДУ

В мире

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ноября 01 2021

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ

Сухум. 1 ноября 2021. Абхазия-Информ. Мессенджер WhatsApp с сегодняшнего дня перестанет работать на ряде устройств,…
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МЭР СУХУМА ОТВЕТИЛ НА ПИСЬМО ОРГАНИЗАТОРОВ МИТИНГА 4 НОЯБРЯ

Новости Среда, 03 ноября 2021 18:10
Оцените материал
(0 голосов)
МЭР СУХУМА ОТВЕТИЛ НА ПИСЬМО ОРГАНИЗАТОРОВ МИТИНГА 4 НОЯБРЯ

Сухум. 3 ноября 2021. Абхазия-Информ. От Объединенного Совета ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на имя главы Администрации г. Сухум Беслана Эшба, 2 ноября поступило письмо за подписью представителя Совета Ахры Бжания.

В письме говорится: «Сообщаем вам, что 4 ноября 2021 года на Театральной площади г. Сухум Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. проводит митинг, который начнется в 13.00».

На это письмо глава Администрации ответил, что распоряжением президента в Абхазии действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. «Администрация города Сухум сообщает, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции распоряжением Президента Республики Абхазия «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» от 13 августа 2021 года, установлен запрет на проведение массовых мероприятий как в закрытых помещениях, так и вне помещений, который действует по настоящее время», – отмечается в письме главы Администрации, на имя организаторов митинга.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 03 ноября 2021 18:22

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ ФАКТОВ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ В МИНЗДРАВЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ОТ COVID-19 »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.