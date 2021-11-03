МЭР СУХУМА ОТВЕТИЛ НА ПИСЬМО ОРГАНИЗАТОРОВ МИТИНГА 4 НОЯБРЯ
Сухум. 3 ноября 2021. Абхазия-Информ. От Объединенного Совета ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на имя главы Администрации г. Сухум Беслана Эшба, 2 ноября поступило письмо за подписью представителя Совета Ахры Бжания.
В письме говорится: «Сообщаем вам, что 4 ноября 2021 года на Театральной площади г. Сухум Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. проводит митинг, который начнется в 13.00».
На это письмо глава Администрации ответил, что распоряжением президента в Абхазии действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. «Администрация города Сухум сообщает, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции распоряжением Президента Республики Абхазия «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» от 13 августа 2021 года, установлен запрет на проведение массовых мероприятий как в закрытых помещениях, так и вне помещений, который действует по настоящее время», – отмечается в письме главы Администрации, на имя организаторов митинга.
Об этом сообщает сайт столицы.
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