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Абхазия Информ

В МИНЗДРАВЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ОТ COVID-19

Новости Среда, 03 ноября 2021 18:26
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В МИНЗДРАВЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ОТ COVID-19

Сухум. 3 ноября 2021. Абхазия-Информ. Министр Эдуард Бутба обсудил с главврачами медучреждений и эпидемиологами текущие вопросы по вакцинации. В совещании принял участие генеральный директор компании «А-мобайл» Борис Барциц. Он рассказал о том, на какой стадии создание платформы для выдачи вакцинированным гражданам электронной версии сертификата о вакцинации.

«На завершение работ потребуется несколько дней, сегодня мы тестируем базу», – сказал Барциц.

При этом министр отметил, что данные вакцинированных будут храниться только у Минздрава и защищены, а компания «А-мобайл» выступит в качестве помощника в создании программного обеспечения.

Получение QR-кодов для граждан будет максимально упрощено, и населению в скором времени озвучат всю необходимую информацию для их получения.

На совещании также было отмечено , что темпы вакцинации по-прежнему низкие.

На 3 ноября в Абхазии от коронавирусной инфекции провакцинировалось – 10 443 человека.

Из них «Спутником V» – 6500, «Спутником Лайт» – 3943.

Эдуард Бутба отметил, что в середине ноября ожидается поставка еще одной партии «Спутника V», и надо усилить пропаганду вакцинации.

На совещании было озвучено, что на этой неделе началась вакцинация и от гриппа.

Минздрав приобрел российский препарат «Гриппол плюс».

Вакцина предназначена для вакцинации детского и взрослого населения. Все желающие могут сделать прививку в районных поликлиниках или ЦРБ.

Вакцинация детей в Сухуме будет проходить в детской поликлинике. Кампания скоро начнется во всех районах, например, по информации главврача ЦРБ Ткуарчала, в районе от гриппа провакинировались уже 150 человек.

Также на совещании обсудили и обучение наших медиков в медицинских учреждениях России.

Эдуард Бутба поручил главврачам отобрать в каждой больнице медиков для обучения в ординатуре.

«Минздрав окажет в этом направлении всестороннюю поддержку. Мы уже определили наиболее востребованные специальности, например, инфекционные болезни, анестезиология – реаниматология, детская неврология, медико-профилактическое дело и т.д. И мы готовы отправить наших медиков на обучение по линии Россотрудничества, такая возможность есть», – сказал министр.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 03 ноября 2021 18:28

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