ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 32122 ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 3 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 458 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 142 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 84 пациента, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 34, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 102 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.