ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 32122 ЧЕЛОВЕКА
Сухум. 3 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 458 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 142 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 84 пациента, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 34, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 102 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутской ЦРБ скончались три женщины 76, 87 и 85 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 32122 человека. Зарегистрировано 466 летальных случаев. Выздоровели 27068 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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