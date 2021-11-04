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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОПЯТЬ НЕСПОКОЙНО

Новости Четверг, 04 ноября 2021 18:15
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В АБХАЗИИ ОПЯТЬ НЕСПОКОЙНО

Сухум. 4 ноября 2021. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме на  площади перед Абхазским драматическим театром проходит митинг Объединенного совета ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и представителей Объединенной оппозиции связанный с решением президента назначить Дмитрия Дбар министром внутренних дел.

На площади собралось несколько сотен людей. Участники митинга подчеркивали, что это сугубо мирный митинг и они предъявляют властям только одно требование – отставка министра.

По словам представителя села Адзюбжа Валерия Маан представители органов внутренних дел, действовали 30 сентября целенаправленно, чтобы не дать возможность депутату Гарри Кокая выражать свои мысли и критиковать действия властей.

Выступавшие на митинге подчеркивали, что ответственность за происходящее в стране ляжет на плечи главы государства.

Участниками митинга была принята резолюция, в которой говорится, что «единственным способом стабилизировать ситуацию и возвратить ее в правовые рамки, по прежнему является отставка министра Дбар и справедливое разбирательство инцидента, произошедшего 30 сентября.

Если президент и дальше будет ставить во главу угла не вопросы законности и справедливости, а свои личные политические договоренности, будет и дальше идти на резкое обострение внутриполитической ситуации, вся ответственность за эскалацию напряженности в обществе целиком и полностью ляжет на него».

Прозвучал так же призыв объединится в преддверии парламентских выборов для защиты интересов и будущего Абхазии.

К главе государства на переговоры с резолюцией митинга пошли Виталий Габния, Тимур Гулия, Валерий Маан и Зураб Кокая.

Вернувшись после переговоров с президентов Виталий Габния сообщил участникам митинга: «Президент выслушал нас  и сказал, что вопрос будет решаться в  рамках закона. Дело находится в Генеральной прокуратуре, заведены уголовные дела. Если кто-то из участников инцидента посчитает, что дело ведется предвзято, президент  готов пойти навстречу и поменять следователей. Кроме того, есть возможность обжаловать  решения в  Верховном  суде. На этом мы и разошлись».

В тоже время он считает неприемлемым создания ситуации 2014 и в 2020 годов, когда произошла насильственная смена власти.  

«Мы прошли через очень сложные этапы в нашей новейшей истории, которые повторяться не должны», – сказал Габния.  

Участники митинга высказали недовольство результатами переговоров с президентом. В настоящее время готовится новая резолюция митинга.

Одновременно у здания администрации президента собрались его сторонники. Весь комплекс правительственных зданий взят под охрану.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 04 ноября 2021 18:22

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