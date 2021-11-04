В АБХАЗИИ ОПЯТЬ НЕСПОКОЙНО

На площади собралось несколько сотен людей. Участники митинга подчеркивали, что это сугубо мирный митинг и они предъявляют властям только одно требование – отставка министра.

Сухум. 4 ноября 2021. Абхазия-Информ. Сегодня в Сухуме на площади перед Абхазским драматическим театром проходит митинг Объединенного совета ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и представителей Объединенной оппозиции связанный с решением президента назначить Дмитрия Дбар министром внутренних дел.

По словам представителя села Адзюбжа Валерия Маан представители органов внутренних дел, действовали 30 сентября целенаправленно, чтобы не дать возможность депутату Гарри Кокая выражать свои мысли и критиковать действия властей.

Выступавшие на митинге подчеркивали, что ответственность за происходящее в стране ляжет на плечи главы государства.

Участниками митинга была принята резолюция, в которой говорится, что «единственным способом стабилизировать ситуацию и возвратить ее в правовые рамки, по прежнему является отставка министра Дбар и справедливое разбирательство инцидента, произошедшего 30 сентября.

Если президент и дальше будет ставить во главу угла не вопросы законности и справедливости, а свои личные политические договоренности, будет и дальше идти на резкое обострение внутриполитической ситуации, вся ответственность за эскалацию напряженности в обществе целиком и полностью ляжет на него».

Прозвучал так же призыв объединится в преддверии парламентских выборов для защиты интересов и будущего Абхазии.

К главе государства на переговоры с резолюцией митинга пошли Виталий Габния, Тимур Гулия, Валерий Маан и Зураб Кокая.



Вернувшись после переговоров с президентов Виталий Габния сообщил участникам митинга: «Президент выслушал нас и сказал, что вопрос будет решаться в рамках закона. Дело находится в Генеральной прокуратуре, заведены уголовные дела. Если кто-то из участников инцидента посчитает, что дело ведется предвзято, президент готов пойти навстречу и поменять следователей. Кроме того, есть возможность обжаловать решения в Верховном суде. На этом мы и разошлись».

В тоже время он считает неприемлемым создания ситуации 2014 и в 2020 годов, когда произошла насильственная смена власти.

«Мы прошли через очень сложные этапы в нашей новейшей истории, которые повторяться не должны», – сказал Габния.



Участники митинга высказали недовольство результатами переговоров с президентом. В настоящее время готовится новая резолюция митинга.

Одновременно у здания администрации президента собрались его сторонники. Весь комплекс правительственных зданий взят под охрану.