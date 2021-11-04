УЧАСТНИКИ МИТИНГА ПРИЗВАЛИ С СОЗЫВУ ВСЕНАРОДНОГО СХОДА С ТРЕБОВАНИЕМ ОТСТАВКИ ПРЕЗИДЕНТА

«На сегодняшней мирной акции протеста, организованной объединенной оппозицией и представителями села Адзюбжа, мы в очередной раз в рамках правового поля предприняли попытку разрешить сложную общественно-политическую ситуацию, связанную с избиением ветеранов войны в День Победы и Независимости Абхазии министром внутренних дел Дмитрием Дбар и его заместителями.

После проведения акции протеста на Театральной площади Сухума к главе государства была направлена делегация с просьбой услышать требования ветеранов и широкой общественности и принять единственно возможное решение об отставке министра внутренних дел, тем самым сохранить лицо и вернуть доверие народа к институтам власти.

Ранее с подобными требованиями и призывами разрешить сложившуюся кризисную ситуацию к главе государства обращались представители Совета старейшин, Общественная палата, ряд политических партий и движений, депутаты Парламента Абхазии.

К сожалению, ни одна из этих попыток не привела к положительному результату. Депутаты парламента даже не создали парламентскую комиссию для расследования данного инцидента.

Отказ Президента – гаранта Конституции Республики Абхазия, обязанного обеспечить законные права и свободы человека и гражданина, пойти на компромисс ради достижения согласия и стабильности в обществе, расцениваем как нарушение своих конституционных прав, а также как попытку нивелирования базовых идеологических и моральных ценностей, завоеванных в результате победы в Отечественной войне народа Абхазии.

В связи с вышеизложенным, а также в связи с тем, что мы исчерпали все возможности защитить свои законные права, оставляем за собой право на проведение акций протеста и Всенародного схода с требованием отставки президента, так как считаем, что он не в состоянии выполнить взятые на себя конституционные обязательства».

Затем организаторы митинга попросили его участников, разойтись.