АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Сухум. 4 ноября 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента России Владимира путина с Днем народного единства.
В поздравительном послании говорится:
Уважаемый Владимир Владимирович,
Примите искренние поздравления с Днём народного единства.
Этот день является символом таких незыблемых ценностей, как любовь к Родине, единение народа, уважение к истории своей страны.
Многонациональный и многоконфессиональный российский народ во все времена отличали мужественность, патриотизм, почитание ратных подвигов предков.
Сегодня, когда мир столкнулся с новыми вызовами, национальное единение особенно важно.
В Республике Абхазия высоко ценят тот уровень межгосударственного абхазо-российского сотрудничества, который существует между нашими странами.
Взаимодействие между Республикой Абхазия и Российской Федерацией основано на крепких узах дружбы и взаимопонимания.
В этот торжественный день, уважаемый Владимир Владимирович, позвольте пожелать Вам и всему народу Российской Федерации мира и процветания!
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