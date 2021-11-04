АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Примите искренние поздравления с Днём народного единства.

Этот день является символом таких незыблемых ценностей, как любовь к Родине, единение народа, уважение к истории своей страны.

Многонациональный и многоконфессиональный российский народ во все времена отличали мужественность, патриотизм, почитание ратных подвигов предков.

Сегодня, когда мир столкнулся с новыми вызовами, национальное единение особенно важно.

В Республике Абхазия высоко ценят тот уровень межгосударственного абхазо-российского сотрудничества, который существует между нашими странами.

Взаимодействие между Республикой Абхазия и Российской Федерацией основано на крепких узах дружбы и взаимопонимания.

В этот торжественный день, уважаемый Владимир Владимирович, позвольте пожелать Вам и всему народу Российской Федерации мира и процветания!