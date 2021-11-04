ПРЕЗИДЕНТ ОБРАТИЛСЯ К СОБРАВШИМСЯ У ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

Я обращаюсь ко всем независимо от того, собрались ли вы здесь или у Драмтеатра. Вновь сложилась ситуация, из-за которой нам пришлось собраться.

Я не раз говорил, что, безусловно, никто не одобряет произошедший инцидент 30 сентября на Набережной Сухума.

Мы сожалеем и заинтересованы в разрешении этого конфликта в правовом русле. Мы этим занимались и занимаемся сейчас, и впредь будем делать такие шаги.

Я благодарен собравшимся. Когда любой руководитель ощущает поддержку народа, это придает ему больше сил.

К нам приходили представители протестующих. Вы слышали, что мы им сказали. Они приняли резолюцию. Мы должны предпринимать действия для объединения народа. Я этим занимаюсь в настоящее время и буду работать на достижение этой цели и впредь», – сказал он.



Президент Абхазии призвал собравшихся разойтись по домам.

Об этом сообщает пресс-служба президента.