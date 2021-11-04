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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ОБРАТИЛСЯ К СОБРАВШИМСЯ У ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

Новости Четверг, 04 ноября 2021 20:54
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ПРЕЗИДЕНТ ОБРАТИЛСЯ К СОБРАВШИМСЯ У ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

Сухум. 4 ноября 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания вечером вышел к собравшимся у здания Администрации президента и обратился к ним.

В своем выступлении глава государства сказал:

«Дорогие сограждане!

Я обращаюсь ко всем независимо от того, собрались ли вы здесь или у Драмтеатра. Вновь сложилась ситуация,  из-за которой нам пришлось собраться.

Я не раз говорил, что, безусловно, никто не одобряет произошедший  инцидент 30 сентября на Набережной Сухума.  

Мы сожалеем и заинтересованы в разрешении этого конфликта в правовом русле. Мы этим занимались и занимаемся сейчас, и впредь будем делать такие шаги.
Я благодарен собравшимся.  Когда любой руководитель ощущает поддержку народа, это придает ему больше сил.

К нам приходили представители протестующих. Вы слышали, что мы им сказали. Они приняли резолюцию. Мы должны предпринимать действия  для  объединения народа. Я этим занимаюсь в настоящее время и буду работать на достижение этой цели и впредь», – сказал он.

Президент Абхазии призвал собравшихся разойтись по домам.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 04 ноября 2021 20:58

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