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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА ПОСЕТИЛ СТАНЦИЮ СКОРОЙ ПОМОЩИ СТОЛИЦЫ

Новости Четверг, 04 ноября 2021 21:52
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БЕСЛАН ЭШБА ПОСЕТИЛ СТАНЦИЮ СКОРОЙ ПОМОЩИ СТОЛИЦЫ

Сухум. 4 ноября 2021. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба посетил станцию скорой помощи столицы.

Главврач станции Аслан Джопуа рассказал мэру о работе станции, показал кабинеты и диспетчерскую.

В станции скорой помощи также ведут амбулаторный прием граждан. Сюда могут обращаться за первой медицинской помощью. В случае необходимости их будут сопровождать до лечебного учреждения.

Главврач показал главе Администрации врачебные, фельдшерские, водительские комнаты. Конечно, все помещения нуждаются в капитальном ремонте. Кто на передовой, должны иметь лучшие условия, первая помощь должна оказываться на самом высоком уровне, сказал Беслан Эшба.

Аслан Джопуа отметил, что в медицине есть понятие «золотой час», в течение которого пострадавшему надо оказать квалифицированную помощь.

Главврач показал мэру гараж станции скорой помощи. Недавно станция получила новые линейные машины скорой помощи от Минздрава. Всего в станции скорой помощи Сухума 10 машин.

Аслан Джопуа отметил, что этого достаточно для обслуживания населения столицы, а также иногородних, когда это необходимо, особенно в связи заболеванием коронавирусной инфекцией.   

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 04 ноября 2021 21:55

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