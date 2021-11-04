БЕСЛАН ЭШБА ПОСЕТИЛ СТАНЦИЮ СКОРОЙ ПОМОЩИ СТОЛИЦЫ

В станции скорой помощи также ведут амбулаторный прием граждан. Сюда могут обращаться за первой медицинской помощью. В случае необходимости их будут сопровождать до лечебного учреждения.

Главврач показал главе Администрации врачебные, фельдшерские, водительские комнаты. Конечно, все помещения нуждаются в капитальном ремонте. Кто на передовой, должны иметь лучшие условия, первая помощь должна оказываться на самом высоком уровне, сказал Беслан Эшба.

Аслан Джопуа отметил, что в медицине есть понятие «золотой час», в течение которого пострадавшему надо оказать квалифицированную помощь.

Главврач показал мэру гараж станции скорой помощи. Недавно станция получила новые линейные машины скорой помощи от Минздрава. Всего в станции скорой помощи Сухума 10 машин.

Аслан Джопуа отметил, что этого достаточно для обслуживания населения столицы, а также иногородних, когда это необходимо, особенно в связи заболеванием коронавирусной инфекцией.



Об этом сообщает сайт столицы.