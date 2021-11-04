ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 136 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 4 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 462 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 136 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 88 пациентов, в тяжелом состоянии 41 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ – 37, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 104 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Сухумской инфекционной больницы скончались две женщины 71-го года.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 32258 человека. Зарегистрировано 468 летальных случаев. Выздоровели 27068 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.