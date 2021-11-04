ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 136 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 4 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 462 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 136 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 88 пациентов, в тяжелом состоянии 41 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 16, в Гагрской ЦРБ – 37, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 104 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.