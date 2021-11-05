В АКАРМАРЕ НАЙДЕНО ТЕЛО ПОГИБШЕГО

Сухум. 5 ноября 2021. Абхазия-Информ. 4 ноября, в 15 часов 18 минут, сотрудники ПСЧ г. Ткуарчал получили сигнал об обнаружении у подножия одной из окрестных скал в поселке Акармара тела гражданина республики,1961 года рождения.

При визуальном осмотре было установлено, что смерть гражданина наступила не менее полутора недель назад.

По предварительной версии погибший сорвался со скалы.

Спасатели передали тело родственникам погибшего.

По данному факту ведется следствие.