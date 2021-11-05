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Абхазия Информ

В НОЯБРЕ В АБХАЗИЮ ПОСТУПИТ 6 ТЫСЯЧ ДОЗ «СПУТНИКА V»

Новости Пятница, 05 ноября 2021 16:36
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Сухум. 5 ноября 2021. Абхазия-Информ. Минздрав Абхазии ожидает поступление в ноябре партии российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в количестве 6 тысяч доз. Об этом заявил министр здравоохранения Эдуард Бутба на презентации платформы для выдачи QR-кодов о вакцинации.

«Мы завершили переговоры по логистическому контракту на доставку 30 тысяч доз "Спутника V" . На первом этапе мы получим 6 тысяч», – сообщил министр.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 05 ноября 2021 16:37

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