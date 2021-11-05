В НОЯБРЕ В АБХАЗИЮ ПОСТУПИТ 6 ТЫСЯЧ ДОЗ «СПУТНИКА V»

Сухум. 5 ноября 2021. Абхазия-Информ. Минздрав Абхазии ожидает поступление в ноябре партии российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в количестве 6 тысяч доз. Об этом заявил министр здравоохранения Эдуард Бутба на презентации платформы для выдачи QR-кодов о вакцинации.

«Мы завершили переговоры по логистическому контракту на доставку 30 тысяч доз "Спутника V" . На первом этапе мы получим 6 тысяч», – сообщил министр.



Об этом сообщает сайт Минздрава.