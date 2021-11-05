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Абхазия Информ

НА САЙТЕ МИНЗДРАВА АБХАЗИИ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ QR-КОД О ВАКЦИНАЦИИ

Новости Пятница, 05 ноября 2021 16:38
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НА САЙТЕ МИНЗДРАВА АБХАЗИИ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ QR-КОД О ВАКЦИНАЦИИ

Сухум. 5 ноября 2021. Абхазия-Информ. В Министерстве здравоохранения состоялась презентация платформы для выдачи вакцинированным от коронавирусной инфекции гражданам электронных сертификатов и QR-кодов.  О новых возможностях, которые появились у вакцинированных граждан  рассказали министр здравоохранения Эдуард Бутба и генеральный директор компании «А-Мобаил» Борис Барциц.

«Сегодня у населения нашей страны появилась возможность получить сертификаты о вакцинации в электронной форме, также они смогут получить персональный QR-код», – сказал Эдуард Бутба.

Глава Минздрава поблагодарил компанию «А-Мобаил» в лице генерального директора Бориса Барциц.

«Огромное спасибо всему коллективу и  всем тем, кто  участвовал в создании базы. Работа велась на протяжении нескольких месяцев на безвозмездной основе», – сказал он.

Электронная платформа размещена на сайте Минздрава Абхазии.

По словам Бориса Барциц, более 850 человек уже получили доступ к личным кабинетам, где они смогут скачать QR-код. На их телефонные номера, которые они оставили в прививочных пунктах после вакцинации, пришли логин и пароль. «Для того, чтобы соответствовать европейским стандартам, мы изучили эту практику и сделали аналогичную информационную платформу для Минздрава Абхазии. Сайт министерства был модернизирован, теперь там появился личный кабинет вакцинированных», – сказал Барциц.

В  личном кабинете размещается  информация о том, когда гражданин  сделал прививку,  в каком учреждении и какой  именно вакциной. Есть  возможность скачать цифровой QR-код,  хранить его в своем телефоне и предъявлять при необходимости. QR-коды также можно будет распечатать и носить в бумажном виде.

«Мы готовы оказать помощь  людям старшего преклонного возраста, у которых могут быть сложности с использованием личного кабинета на сайте.  При получении логина и пароля они могут обратиться в офисы «А-Мобаил, где специалисты помогут распечатать QR-коды», – сказал Барциц.

«Наши коллеги вчера специально поехали в Сочи и попробовали зайти в один из торговых центров, где необходимо предъявить QR-код. Все прекрасно работает, их пропустили, никаких проблем не возникло», – отметил Барциц.

Он также пояснил, почему не все еще получили данные для входа в личный кабинет.

«В базе данных Минздрава, к сожалению, нет полной необходимой информации, чтобы всем сразу сгенерировать QR-коды. Причины разные:  где-то нет даты рождения, где-то не полностью  заполнены паспортные данные. Сейчас идет сбор недостающей информации,  постепенно эта задача будет решена», – сказал он.

Граждане, которые прошли вакцинацию, но не получили логин и пароль для доступа к личному кабинету,  сами могут зарегистрироваться на сайте Минздрава.

«Им необходимо указать в определённой графе имя, фамилию и отчество, контактный телефон, и отправить фотографии первой и второй страницы паспорта и бумажного сертификата. Вся информация попадает к специалистам Минздрава, которые проверят её, и если все правильно, выдадут им логин и пароль для входа в кабинет», – сказал Барциц.

По словам министра, персональные данные конфиденциальные. Сведения о вакцинации находятся под защитой и не подлежат разглашению. Бутба также отметил, что QR-код действует для вакцинированных «Спутником V» и «Спутником Лайт» в течение года.

При этом, как и во всем мире, Минздрав имеет право корректировать срок действия сертификата исходя из эпидемобстановки.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 05 ноября 2021 16:48

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