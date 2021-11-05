ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА
Сухум. 5 ноября 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на т/п «Ингур» при попытке незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия была подвергнута досмотру ручная кладь гражданина, следовавшего в Республику Грузия.
В результате досмотра была обнаружена и изъята табачная продукция с акцизными марками Республики Абхазия в количестве 2 420 шт.
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.