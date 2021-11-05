В ГТК АБХАЗИИ ПРОХОДИТ АТТЕСТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ
Сухум. 5 ноября 2021. Абхазия-Информ. Аттестация сотрудников проводится в целях определения уровня профессиональной подготовки, объективной оценки служебной и профессиональной деятельности сотрудника, определения его соответствия занимаемой должности.
Для проведения аттестации создается аттестационная комиссия, которую возглавляет Председатель ГТК Республики Абхазия. По результатам аттестации аттестационная комиссия дает сотруднику ГТК Республики Абхазия одну из следующих оценок:
– соответствие занимаемой должности;
– неполное соответствие занимаемой должности с возможностью перевода на другую должность или понижение в должности;
– не соответствие занимаемой должности.
Аттестация сотрудников таможенных органов – один из самых важных элементов таможенной службы и проводится с целью улучшения деятельности таможенных органов.