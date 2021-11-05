ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ГАРРИ КОКАЯ И АЛМАСХАН АРДЗЫНБА ОБРАТИЛИСЬ В СУД КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

Сухум. 5 ноября 2021. Абхазия-Информ. От защитников депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Гарри Кокая и Алмасхана Ардзынба в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия поступили кассационные жалобы на заключения судебной коллегии Верховного суда Республики Абхазия от 18 октября 2021 года.

Авторы кассационных жалоб полагают, что судебной коллегией Верховного суда решения о наличии в действиях депутатов Парламента признаков преступления вынесены в нарушении материального и процессуального законодательства Республики Абхазия без учета всех обстоятельств происшествия, основываясь лишь на доводах представления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия.

Заключением судебной коллегии Верховного суда Республики Абхазия от 18 октября 2021 года по событиям, имевшим место 30 сентября и 01 октября 2021 года, по результатам рассмотрения представления Генерального прокурора Республики Абхазия дано заключение о наличии в действиях Гарри Кокая признаков преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 207 (хулиганство) и частью 1 статьи 321 (оскорбление представителя власти) Уголовного кодекса Республики Абхазия, а в действиях Алмасхана Ардзынба признаков части 1 статьи 207 (хулиганство) и части 1 статьи 217 (незаконного приобретения, хранения, ношения огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

В соответствии с уголовно - процессуальным законодательством Республики Абхазия рассмотрение дела в кассационном порядке должно быть начато не позднее 30 рабочих дней со дня поступления жалоб в суд кассационной инстанции.