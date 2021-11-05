ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА СТУДЕНЧЕСКИХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА

Сухум. 5 ноября 2021. Абхазия-Информ. В Сухумском государственном колледже, в помещении Центра профориентации (создан в рамках «Совместной программы ЕС-ООН по улучшению профессионального образования в Абхазии») прошла однодневная выставка керамических изделий из глины участников проекта Сухумского дома юношества (благотворительный фонд) – «Профориентация молодежи через привлечение к рабочим профессиям», при партнерстве ИП «Студия Артель» с марта 2021 года и при поддержке UNDP.

Инновационность проекта заключается в создании модели эффективного и результативного взаимодействия, слияния теории и практики в достижении общей цели: создание условий для приобретения молодыми людьми рабочей профессии – мастер художественно-прикладного искусства.

Приобщение молодых людей к уникальным видам национальных ремесел, народного промысла, укрепление их мотивации в изучении и обучении через расширение кругозора и получение знаний историко-этнографического и художественно-эстетического плана – важная составляющая проекта.

Расширение формата художественно-прикладной деятельности: эффективное сочетание знаний культурных ценностей своего народа и применение их в практическом производстве – это новый импульс для развития народных промыслов Абхазии, привлечение внимания молодежи к традиционным видам творчества. В дальнейшем эти молодые люди смогут реализовать полученные знания в производстве, например, сувенирной продукции, отвечающей запросам современности и национальной эстетике художественно-прикладных ремесел. В свою очередь, это поспособствует созданию новых рабочих мест, увеличению материального благополучия, особенно социально незащищенных слоев населения, сформирует базу для дальнейшего развития художественно-прикладного искусства в Абхазии.

Участники проекта прослушали образовательный курс, состоящий из лекций, экскурсий, мастер-классов по этнографии Абхазии, истории живописи, скульптуры, гончарному делу, традиционным абхазским орнаментам и ремеслам, получили знания по основам предпринимательства, организации и ведению малого бизнеса. Полученные теоретические знания закреплялись на практических занятиях по гончарному мастерству в мастерской «Студии Артель».

На выставке можно было приобрести уникальные авторские изделия с нотками местного колорита – сувениры, предметы декора, посуду и др.

Куратор проекта зам. директора Дома юношества Аида Ладария. В проекте были задействаны 24 человека.