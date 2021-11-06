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Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 120 ЧЕЛОВЕК

Новости Суббота, 06 ноября 2021 22:16
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ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 120 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 5 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 534 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 120 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 88 пациентов, в тяжелом состоянии 45 человек, состояние здоровья 38 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 13 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 20, в Гагрской ЦРБ – 35, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 103 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

В российском военном госпитале умерла женщина 1946 г.р.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 32378 человек. Зарегистрировано 469 летальных случаев. Выздоровели 27170 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Суббота, 06 ноября 2021 22:23

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