ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 120 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 5 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 534 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 120 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 88 пациентов, в тяжелом состоянии 45 человек, состояние здоровья 38 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 13 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 20, в Гагрской ЦРБ – 35, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 103 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.