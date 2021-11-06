Сухум. 6 ноября 2021. Абхазия-Информ. Задержан житель Гагрского района Кварацхелия Гиви Донцикович 1978 года рождения, который на своем личном автотранспорте, умышленно и демонстративно нарушая общественный порядок и создавая опасность для граждан, выехал на территорию старейшей достопримечательности Абхазии – Гагрской колоннады, откуда на автомобиле спустился по пешеходной лестнице.

Сотрудниками Гагрского управления внутренних дел нарушитель задержан и доставлен в наркологический диспансер, но пройти медицинскую экспертизу на предмет употребления запрещенных веществ мужчина не согласился. Материал по факту нарушения статьи 45 КоАП РА – незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, а равно отказ от прохождения медицинского освидетельствования, был направлен в суд Гагрского района, где 5 ноября гражданину Кварацхелия избрана мера административного взыскания – 15 суток ареста.

Любители скоростной езды и имитации дрифтинга, подвергая опасности себя и окружающих, создают на наших дорогах аварийные ситуации. Правоохранительными органами систематически выявляются факты грубого нарушения правил дорожного движения и общественного порядка. Культура вождения очень важна как для сохранения внутреннего спокойствия, так и для обеспечения безопасности дорожного движения.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.