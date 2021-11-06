ПЛАН ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН НА 115%

Сухум. 6 ноября 2021. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия инспекции по городу Сухум и районам за десять месяцев 2021 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 2 779,9 млн руб. при плане 2 413,0 млн руб.

Выполнение составило 115%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 366,8 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составила 137 %, что в суммарном выражении составила 749,3 млн руб.