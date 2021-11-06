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Абхазия Информ

ПЛАН ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН НА 115%

Новости Суббота, 06 ноября 2021 22:46
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ПЛАН ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН НА 115%

Сухум. 6 ноября 2021. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия инспекции по городу Сухум и районам за десять месяцев 2021 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 2 779,9 млн руб. при плане 2 413,0 млн руб.

Выполнение составило 115%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 366,8 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составила 137 %, что в суммарном выражении составила 749,3 млн руб.

Поступления налоговых платежей по районам за десять месяцев 2021 года составили:

По г. Сухум – при плане 1 302,0 млн руб. поступило 1 406,7 млн руб. выполнение 108%;

По Гагрскому району – при плане 588,4 млн руб. поступило 720,9 млн руб. выполнение 123%;

По Гудаутскому району – при плане 188,0 млн руб. поступило 287,1 млн руб. выполнение 153%;

По Сухумскому району – при плане 120,7 млн руб. поступило 140,0 млн руб. выполнение 116%;

По Гулрыпшскому району – при плане 46,9 млн руб. поступило 65,5 млн руб. выполнение 140%;

По Очамчырскому району – при плане 115,5 млн руб. поступило 101,6 млн руб. выполнение 88%;

По Ткуарчалскому району – при плане 17,0 млн руб. поступило 19,0 млн руб. выполнение 112%;

По Галскому району – при плане 34,5 млн руб. поступило 39,1 млн руб. выполнение 113%.

Поступление налоговых платежей в бюджет, администрируемых Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия за октябрь текущего года составили – 443,2 млн руб. при плане 443,7 млн руб. Выполнение плана за октябрь 2021 г. составило – 100%.

В отчете по поступлениям налоговых платежей в бюджет на 1 ноября 2021 г. указаны измененные плановые показатели, в связи с увеличением за IV кв. 2021г. по г. Сухум и районам на сумму 156,2 млн руб.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 06 ноября 2021 22:48

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