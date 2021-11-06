НА УЛИЦЕ АБАЗИНСКАЯ НАЧАЛИСЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УКЛАДКЕ АСФАЛЬТА

Сухум. 6 ноября 2021. Абхазия-Информ. Начались подготовительные работы по укладке асфальта на улице Абазинская в Сухуме. Как и обещал на встрече с членами Общественной палаты Абхазии 3 ноября глава Администрации Сухума Беслан Эшба, для удобства автомобилистов в первую очередь будет асфальтирован перекресток улиц Абазинская и Лакоба.

На Абазинской улице завершены работы по капитальному ремонту ливневого коллектора, уже устанавливают бордюрные камни.

«Две улицы, которые попали под ремонт – Абазинская и Джонуа, пересекают трассу республиканского значения – улицу Лакоба. Это одна из самых оживлённых дорог, и естественно, это вызывает колоссальное неудобство проезда через эту улицу. На встрече с членами Общественной палаты глава города заверил, что в ближайшее время эти два перекрестка улиц Джонуа – Лакоба и Джонуа – Абазинская будут заасфальтированы. Уже сегодня соответствующие службы приступили к работам по подготовке дорог для укладки асфальта. Идет планировка, съем старого покрытия, регулировка люков, чтоб можно было уложить асфальт. Работы ведутся нашим подрядчиком. Понятно, что это работа не одного дня, это займет несколько дней. Сегодня будет подготовка и буквально завтра-послезавтра здесь уже будет лежать асфальт», – сказал заместитель начальника Департамента ЖКХ Администрации г. Сухум Руслан Авидзба.

Подготовительными работами и укладкой асфальта на улице Абазинская занимается подрядная организация «Абхазрегионстрой». По работам, которые вел сухумский «Водоканал» по укладке ливневого коллектора, осталось уложить крышки под люки.

«Осталось уложить крышки с отверстиями под люки для ревизии прочистки в последующем пескоуловителей. Потому что основной канал уже закрыт плитами, оставили пока места, где находятся приемники пескоуловителей для того, чтобы перед окончанием работ можно было их окончательно вычистить, промыть и закрыть крышками. И тогда можно сказать, что работы завершены на 100 %. Осталось несколько дней. Работы не останавливаются», – сказал Руслан Авидзба.

Учитывая загруженность столичных улиц и растущее количество автомобилей, на улице Абазинская предусмотрены парковочные места.

«Начались работы по укладке бордюрных камней. Были привлечены специалисты Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Сухум и транспортного управления. Были сделаны определенные разметки, расчеты для того, чтобы предусмотреть на улице Абазинская парковочные карманы. Бордюрный камень будет уложен не сплошной линией, а с обустройством парковочных мест, потому что у нас улицы и так достаточно узкие, а учитывая, что на этом участке широкие тротуары, есть такая возможность обустроить парковочные места для нужд города. Изыскательные работы на этом участке проведены и уже согласно схемам, начали выкладывать бордюры. Работают в достаточно хорошем темпе. Думаю, что этот участок мы пройдём очень быстро, дальше будем делать планировку по этой же улице до конца, до улицы Ардзинба. Будут предусмотрены ещё пару-тройку мест для установки парковочных мест», – сообщил заместитель начальника Департамента ЖКХ.

Работы по замене коммуникационных сетей и укладке асфальта ведутся по Инвестиционной программе с 2020 года от Сухумской крепости до улицы Ардзинба. Остальная часть улицы Абазинской была восстановлена в 2014 году, когда строился городской стадион «Динамо».



Об этом сообщает сайт столицы.