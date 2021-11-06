ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФА НА ПРОЕЗД В ТРОЛЛЕЙБУСЕ НЕДОПУСТИМО

«Мы дважды изучали вопрос на заседании, энергетики и транспорта, обсуждали с сотрудниками Троллейбусного управления. Понятно, что стоимость проезда не соответствует затратам, что управление испытывает финансовые затруднения, однако прежде надо решить ряд вопросов, в частности, расписания движения», – подчеркнул в своем выступлении депутат Давид Чхеидзе.

Сухум. 6 ноября 2021. Абхазия-Информ. На заседании депутатской комиссии по вопросам ЖКХ Сухумского городского Собрания в очередной раз обсуждалась возможность повышения оплаты за проезд в троллейбусах.

Он также отметил, что Троллейбусным управлением не были представлены достаточно веские обоснования для повышения тарифа.



«Троллейбус – спасение для социально незащищенных слоев общества, прежде чем повышать тариф, мы должны им помочь, – считает Чхеидзе.



«Повысить стоимость проезда возможно и наверняка нужно, но взамен люди должны знать, что троллейбусы будут регулярно курсировать по маршрутам, включая вечернее время, троллейбусы должны быть чистыми, ухоженными, на остановках обязательно должно быть точное расписание их движения. Сегодня, работающие в центральной части города после 17 часов вынуждены часами стоять в ожидании троллейбуса, чтобы попасть домой в Синоп или Старый поселок», – заявил заместитель председателя Собрания Дмитрий Осия.



«Повышение тарифа всегда непопулярная, но вынужденная мера, но в первую очередь, нам необходимы понятные и убедительные обоснования. Их пока нет», – отметил Харчилава.



Категорически против повышения стоимости проезда депутат Асида Дбар, которая считает, что оно будет болезненным для пенсионеров.

Виктор Акуция апеллировал в своем выступлении цифрами, представленными Троллейбусным управлением, которые вызывают ряд вопросов у него, к примеру, по количеству потребляемого горючего.

Все 14 депутатов, участвовавших в заседании Собрания, единогласно проголосовали против повышения тарифа на проезд в троллейбусе.



Пришедший на заседание главный специалист Департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения Администрации Инал Джанба настаивал на необходимости повышения стоимости проезда. Он рассказал, что вопрос о возможном увеличении тарифа прорабатывался в Департаменте экономического развития администрации, изучался пассажиропоток, были созданы документы о доходах-расходах и так далее.

«Сумма тарифа в 10 рублей была обоснована», - считает Джамба.

Депутаты заверили его, что вернутся к этому вопросу после предоставления необходимой информации.



«Мы озвучили часть проблем, решение которых вполне возможно при минимальных расходах, такие, в частности, как изменение расписания и установление информационных трафаретов на остановках. Нам надо предоставить полную информацию, которая даст представление о том, как повлияет такое повышение на работу самого Управления, на заработную плату сотрудников, на пассажиропоток», – подчеркнул Дмитрий Осия, подводя итоги обсуждения вопроса и объясняя принятое Собранием решение.

Об этом сообщает сайт горсобрания столицы.