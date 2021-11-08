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Абхазия Информ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОСОБО ТЯЖКОМУ ПРЕСТУПЛЕНИЮ ПЕРЕДАНЫ В СУД

Новости Понедельник, 08 ноября 2021 17:21
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МАТЕРИАЛЫ ПО ОСОБО ТЯЖКОМУ ПРЕСТУПЛЕНИЮ ПЕРЕДАНЫ В СУД

Сухум. 8 ноября 2021. Абхазия-Информ. Следственным управлением МВД РА окончено расследование и с утверждением Генеральной прокуратуры РА направлено в суд с обвинительным заключением уголовное дело в отношении Лукичева Ивана Олеговича 1988 г.р., жителя г. Сочи Российской Федерации.

Согласно материалам уголовного дела, гражданин Лукичев, находясь на территории Российской Федерации, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством мессенджера «Telegram» вступил в преступный сговор с неустановленным лицом под псевдонимом «Дима-Сочи» с целью организации незаконного оборота наркотических средств в особо крупном размере посредством осуществления «тайных закладок» на территории Республики Абхазия.

Обвиняемый должен был осуществлять реализацию запрещенных в гражданском обороте наркотических средств с оплатой по 200 долларов США за каждую «тайную закладку», при этом связь с лицом под псевдонимом «Дима-Сочи» поддерживать через мобильное приложение «Telegram».

Ивана Лукичева 10 сентября 2021 года сотрудники УКОН МВД РА задержали в Сухуме с поличным. При личном досмотре у него изъяли свыше 88 грамм сильнодействующего наркотического средства «Метамфетамин». В ходе дальнейших оперативных мероприятий в отношении задержанного сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков были проведены осмотры местности в селе Мярхьаул Гулрыпшского района, где было изъято порядка 5 грамм наркотического средства «Метадон», которые Лукичев разложил в трех тайных закладках для последующего сбыта. Еще одну оптовую партию наркотического средства «Метамфетамин» сотрудники милиции изъяли в Гагрском районе. Гражданин спрятал у основания металлической конструкции в недостроенном тоннеле более 86 грамм наркотика, рассортированного в полиэтиленовые пакеты уже для последующей реализации путем тайных закладок.

Собранная доказательная база, подтверждающая обвинение гражданина Лукичева во вменяемом ему преступлении содержит постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности, свидетельские показания, акты обследования и заключения экспертов, протоколы осмотра предметов и документов, в том числе данные с изъятого сотового телефона обвиняемого с фотографиями мест сделанных закладок, а так же непосредственно вещественные доказательства и показания обвиняемого. Согласно показаниям от 12 октября текущего года, гражданин Лукичев вину в предъявленном ему обвинении признал в полном объеме и в содеянном раскаялся. 

Действия Лукичева И.О. по совокупности квалифицируются пунктом «в» части 3 статьи 224, пунктом «в» части 3 статьи 224 УК РА как незаконные приобретение, хранение, перевозка, сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Срок предварительного следствия составил один месяц восемнадцать суток. Следственным управлением МВД Абхазии окончено расследование уголовного дела в отношении Лукичева М. О. и с обвинительным заключением с утверждением Генеральной прокуратуры РА направлено в Суд для принятия законного решения. Уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство, по которому расследование продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 08 ноября 2021 17:25

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