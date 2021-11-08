ЗААСФАЛЬТИРОВАНЫ ДВА ГОРОДСКИХ ПЕРЕКРЕСТКА
Сухум. 8 ноября 2021. Абхазия-Информ. В столице асфальтированы перекрестки улиц Джонуа-Лакоба и Абазинская-Лакоба. Подготовительные работы по укладке асфальта начались 5 ноября. Работы ведет подрядчик ООО «Абхазрегионстрой».
Перекрестки улиц Джонуа - Лакоба и Абазинская - Лакоба асфальтировали сначала для удобства автомобилистов. Далее будет проложен асфальт на трех улицах – Джонуа, Гулиа и Абазинская, где шли работы по Инвестпрограмме социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 гг., в результате которых заменены коммуникационные сети, водопровод, канализация, ливневые коллекторы.
Об этом сообщает столицы.