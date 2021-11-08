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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА ПРОВЕРИЛ ХОД РАБОТ ПО УКЛАДКЕ БОРДЮРНЫХ КАМНЕЙ НА УЛИЦЕ АБАЗИНСКАЯ

Новости Понедельник, 08 ноября 2021 17:33
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БЕСЛАН ЭШБА ПРОВЕРИЛ ХОД РАБОТ ПО УКЛАДКЕ БОРДЮРНЫХ КАМНЕЙ НА УЛИЦЕ АБАЗИНСКАЯ

Сухум. 8 ноября 2021. Абхазия-Информ. На улице Абазинская в скором времени появятся парковочные места. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба проинспектировал, как идут работы по укладке бордюрных камней. Администрация столицы решила обустроить специальные парковочные места, учитывая загруженность сухумских улиц и растущее с каждым годом количество автомобилей. Работы по укладке бордюрных камней на этой улице завершатся через несколько дней. 

На протяжении улицы Абазинская предусмотрены несколько парковочных мест, сообщил заместитель начальника Департамента ЖКХ Администрации г. Сухум Руслан Авидзба.

На трех центральных улицах Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинская – близятся к завершению восстановительные работы по Инвестпрограмме социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 гг.

Заменены коммуникационные сети, водопровод, канализация, ливневые коллекторы. В ближайшее время эти улицы будут асфальтированы.
Об этом сообщает столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 08 ноября 2021 17:35

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