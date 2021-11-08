Военнослужащие и члены их семей собрали мусор вдоль побережья на территории более 54 тыс. кв. м не только на территории береговой зоны, но и в воде.

Сухум. 8 ноября 2021. Абхазия-Информ. Военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели акцию «Чистый берег» по уборке прибрежной морской территории от пластика и другого мусора.

Акция «Чистый берег» проводится регулярно силами военнослужащих и членов их семей 2 раза в год – в первые дни июня (в начале летнего периода обучения и купального сезона), а также в октябре на Международный день Черного моря.

Весь собираемый мусор пакетируется, перевозится и уничтожается в соответствии с экологическими нормами.