Подобное мероприятие проводится Управлением не первый год и уже давно зарекомендовало себя как традиционное.

Сухум. 8 ноября 2021. Абхазия-Информ. Сотрудниками Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум, в Ботаническом саду была организована встреча молодых поэтов.

В этом году было решено провести его в центре Ботанического сада у старой липы.

В атмосферной обстановке, под негромкий аккомпанемент музыкантов, стихи собственного сочинения, на русском и абхазском языках, прочитали талантливые молодые поэты: Сангулия Милана, Чкадуа Аста, Леван Врублевский, Гулия Элина, Буава Энрик, Джинджолия Анастасия, Алтейба Мран и Саманджия Яна. Теплым осенним днем, под созерцание ярких красок опадающей листвы, молодые поэты погрузили всех присутствующих в необыкновенный мир поэзии.

Мероприятие завершилось небольшим фуршетом.

Приятным бонусом

для поэтов стал маленький подарок – сборник с их стихами, выпущенный при поддержке Управления по делам молодежи и спорта.