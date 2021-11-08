Сухум. 8 ноября 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел выездное совещание с активом Ткуарчалского района. Представители местных органов управления предоставили отчеты о проделанной работе за 9 месяцев, обсудили ход реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА и другие вопросы.

«Все наши вопросы упираются в отсутствие эффективной экономики в сельском хозяйстве, промышленности, транспортной и других отраслях. Нам нужно научиться работать по-новому и делать такой продукт, который будет востребован как на территории Абхазии, так и на российском рынке. Как это можно было бы сделать? Только благодаря усилиям, в первую очередь, руководства Абхазии, затем нашего населения и, конечно же, усилиям Российской Федерации. Мы этими вопросами занимаемся», – сказал глава государства, подводя итоги совещания.

Аслан Бжания подчеркнул, что особое внимание будет уделяться именно экономическому развитию республики.

«Первые шаги уже делаются в реализации ряда крупных проектов в Абхазии. Они требуют много времени, специальных знаний, которых у нас не было. Например, тот же аэропорт, его строительство, функционирование и так далее. У нас мало таких специалистов», – сказал президент.

Что касается развития Ткуарчала и Ткуарчалского района, то, по мнению Аслана Бжания, необходимо развивать туристическую отрасль, сельское хозяйство, а также точечно привлекать инвестиции, к примеру, в ту же угольную промышленность.

«Ранее у нас этот механизм работал, потом что-то сорвалось. Надо будет этот проект восстанавливать», – считает президент.

Он сообщил, что есть потенциальные инвесторы, интересующиеся углеродными активами и другими полезными ископаемыми. Уже идут переговоры, но потребуется несколько месяцев для того, чтобы понять, сумеем ли мы реализовать этот проект или нет.

Президент также сказал, что в Инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023-2025 г. будет включено еще большее количество инфраструктурных проектов в Ткуарчалском районе. В частности – ремонт участка дороги, ведущий к водопаду для увеличения туристического потока.

«Вы знаете о строительстве туристических объектов на берегу моря. В Восточной Абхазии еще будут строить подобные объекты, чтобы туристы могли приезжать к нам еще в большем количестве», – сообщил Бжания.

По его словам, в Инвестпрограмму будет заложен проект на строительство дороги к озеру на возвышенности Куниашта, но это произойдет немного позже и также даст серьезный импульс развитию района.

«Никто не должен думать, что мы забыли Ткуарчал. Нет, мы не забыли, но, вы видите, какая картина складывается, как это все не просто», – отметил Аслан Бжания.

Глава государства сообщил, что бюджет Ткуарчалского района в 2021 году составляет 218 млн руб., из них собственная доходная часть – 21 млн руб. Остальная часть – почти 196 млн руб. – это деньги из государственного бюджета.

По словам президента, необходимо будет достраивать гидроэлектростанцию в Ткуарчале, для чего также необходимо привлекать инвестиции.

«У нас есть земли, которые мы можем отдавать в аренду. Пожалуйста, приглашайте инвесторов из Российской Федерации, берите их в партнеры. Давайте развивать экономику таким образом. Определенные объемы льготного кредитования мы обеспечим», – сказал он.

Выступая на совещании, президент назвал ключевой проблемой не только Ткуарчала, но и всей Абхазии – проблему обеспечения населения энергоресурсами. Предстоит провести масштабную, ранее никем не реализованную реконструкцию сетей и всей энергосистемы.

«Мы сегодня доживаем или дорабатываем то, что было сделано в Советском Союзе. Капитальных и существенных вложений в энергетику не осуществлялось, нам в последнее время неоткуда было их взять. Мы работаем ниже точки безубыточности, не в состоянии собрать тариф в 40 коп., хотя жизнь ушла далеко вперед. Вот такие непростые хозяйственные вопросы стоят перед нами. Все эти вопросы мы должны решить в ближайшие 3-5 лет и фундаментальным образом переломить экономическую ситуацию», – сказал А. Бжания.

По его словам, те люди, которые имеют одну, две или три машины и не платят за свет, наверное, на этом фоне выглядят не по-божески.

Говоря о туристическим сезоне, глава государства отметил, что на 50% увеличился поток туристов на малые объекты Ткуарчалского района. При этом, он обратил внимание на то, что в восточной Абхазии расположены уникальные памятники христианской культуры, которых насчитывается единицы в мире.

Говоря в целом об инвестициях, Аслан Бжания сказал, что Инвестпрограмма работает на 1 млрд 350 млн рублей в год, в то время, как республике необходимо в год 10 млрд рублей для решения вопросов с водоснабжением, канализациями, строительством дорог.

«Для всего этого нам необходимы только такие деньги, но мы можем привлечь их только за счет инвесторов, которые будут реализовывать проекты и пополнять нашу казну», – сказал он.

Аслан Бжания привел пример туристического комплекса в Тамыше, где в летний сезон работает 180 человек, получающих высокую заработную плату.

«В Тамыш сегодня могут приезжать дети, тренироваться и плавать. Это все сделано одним российским инвестором, который поделился своими акциями с местным жителем. И находятся те, которые говорят о том, что это плохо», – заметил глава государства.

Он еще раз подчеркнул, что сегодня в мире - рыночные отношения.

«Если мы таким образом не построим отношения с потенциальными инвесторами, то экономического будущего не будет, а это значит, не будет наполнен экономическим содержанием наш суверенитет. Это означает, что все может посыпаться. Поэтому мы проводим программу, связанную с гармонизацией нашего законодательства с российским. Мы запустили интеграционные процессы в соответствии с тем, как это давно было прописано в договоре, при том, что мы сохраняем тот уровень суверенитета, который имеем, и остаемся независимым государством», – подчеркнул А. Бжания.

Президент считает, что необходимо выйти на то, чтобы граждане Российской Федерации имели право приобретать здесь недвижимость. Это не должно быть связано с приобретением политических прав или гражданства. Это экономический аспект, нам нужны здесь люди, которые будут работать специалистами.

«Для того чтобы экономика имела определенные показатели, должны быть люди, для которых это делается. Вы лучше остальных знаете о том, что в Ткуарчале проживало 20 тыс. человек, а сегодня всего 4 тысячи человек. Мы должны возвращаться к лучшим показателям советского времени», – подчеркнул, завершая совещание, глава государства.

Об этом сообщает пресс-служба президента.