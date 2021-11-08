УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВИДНЫЙ АБХАЗСКИЙ УЧЕНЫЙ ШОТА САЛАКАЯ

Сухум. 8 ноября 2021. Абхазия-Информ. Министерство культуры Республики Абхазия выражает соболезнования родным и близким в связи с кончиной заслуженного работника культуры, заслуженного деятеля науки Республики Абхазия, академика Академии наук Абхазии, лауреата Государственной премии им. Д. Гулиа, кавалера Ордена «Ахьдз-Апша» II степени Салакая Шоты Хичовича.

Шота Хичович Салакая – выдающийся исследователь абхазской словесности. Доктор филологических наук, профессор и академик. Он – один из наиболее ярких представителей абхазской гуманитарной науки, признанный авторитет в современном нартоведении и кавказоведении.

Шота Хичович внес значительный вклад в абхазскую фольклористику, в дело собирания, публикации и исследования произведений устного народного творчества, также он внес неоценимый вклад в становление и развитие Академии наук Абхазии – в определение её структуры, отделений, в формирование аппарата президиума, принимал участие в разработке первого Устава АНА и её основополагающих нормативно-правовых документов.