СЕМЬ ЧЕЛОВЕК ЗА ДВОЕ СУТОК СКОНЧАЛИСЬ ОТ COVID-19
Сухум. 8 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 589 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 155 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 пациента, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 29, 3 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 114 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутской ЦРБ за два дня скончались 6 человек , женщины - 62, 63, 65, 85, 86 лет и мужчина 72 лет.
В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 84 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 32609 человек. Зарегистрировано 476 летальных случаев. Выздоровели 27688 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.