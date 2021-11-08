СЕМЬ ЧЕЛОВЕК ЗА ДВОЕ СУТОК СКОНЧАЛИСЬ ОТ COVID-19

Сухум. 8 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 589 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 155 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 пациента, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 29, 3 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 114 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.

