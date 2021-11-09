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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Новости Вторник, 09 ноября 2021 17:49
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сухум. 9 ноября 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял постоянного Координатора  ООН  в Грузии Сабину Махль и советника по полевым вопросам УВКБ  ООН Марию  Волошкевич.

«Мы хотели обговорить с вами, в каких направлениях нам лучше сотрудничать, чтобы скоординировать нашу работу. Наша основная задача – помогать людям», – сказала Сабина Махль.

В ходе встречи представители ООН рассказали Главе государства  о деятельности организации и международных неправительственных организаций, работающих  совместно в рамах Абхазского стратегического партнёрства.

Аслан Бжания высказал заинтересованность в продолжении сотрудничества с международными организациями, которые помогают республике.

«То, что делаете вы в рамках сложившихся реалий очень важно, мы это ценим.  Речь идет о десятках и  сотнях людей, которым вы помогаете. За это вам большое спасибо», – сказал Бжания 

Президент также отметил важность борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Мы  с благодарностью примем помощь от международных организаций , в виде медикаментов и  медицинского оборудования. Мы не перестанем общаться с представителями международного сообщества и международных организаций. Мы хотим, чтобы в мире знали об Абхазии», – сказал он.

В ходе встречи президент обратился к гостям с просьбой оказать содействие в реставрации одной  из самых древних православных святынь Абхазии – Бедийского храма. 

Аслан Бжания затронул  и тему взаимоотношений Абхазии и Грузии. Он подчеркнул, что Абхазия выступает за налаживание нормальных, цивилизованных отношений между двумя соседними странами, но это возможно лишь при условии признания Грузией независимости и государственного суверенитета Абхазии.

«Этот вопрос всегда в приоритете», – заявил президент.

Во встрече участвовали секретарь Совета безопасности Сергей Шамба и заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 09 ноября 2021 17:52

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