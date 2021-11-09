ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сухум. 9 ноября 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял постоянного Координатора ООН в Грузии Сабину Махль и советника по полевым вопросам УВКБ ООН Марию Волошкевич.
«Мы хотели обговорить с вами, в каких направлениях нам лучше сотрудничать, чтобы скоординировать нашу работу. Наша основная задача – помогать людям», – сказала Сабина Махль.
В ходе встречи представители ООН рассказали Главе государства о деятельности организации и международных неправительственных организаций, работающих совместно в рамах Абхазского стратегического партнёрства.
Аслан Бжания высказал заинтересованность в продолжении сотрудничества с международными организациями, которые помогают республике.
«То, что делаете вы в рамках сложившихся реалий очень важно, мы это ценим. Речь идет о десятках и сотнях людей, которым вы помогаете. За это вам большое спасибо», – сказал Бжания
Президент также отметил важность борьбы с коронавирусной инфекцией.
«Мы с благодарностью примем помощь от международных организаций , в виде медикаментов и медицинского оборудования. Мы не перестанем общаться с представителями международного сообщества и международных организаций. Мы хотим, чтобы в мире знали об Абхазии», – сказал он.
В ходе встречи президент обратился к гостям с просьбой оказать содействие в реставрации одной из самых древних православных святынь Абхазии – Бедийского храма.
Аслан Бжания затронул и тему взаимоотношений Абхазии и Грузии. Он подчеркнул, что Абхазия выступает за налаживание нормальных, цивилизованных отношений между двумя соседними странами, но это возможно лишь при условии признания Грузией независимости и государственного суверенитета Абхазии.
«Этот вопрос всегда в приоритете», – заявил президент.
Во встрече участвовали секретарь Совета безопасности Сергей Шамба и заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба.
Об этом сообщает сайт главы государства.
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