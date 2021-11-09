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Абхазия Информ

ПЕРЕКРЫТ КАНАЛ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА В РОССИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 09 ноября 2021 17:52
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ПЕРЕКРЫТ КАНАЛ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА В РОССИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 9 ноября 2021. Абхазия-Информ. Краснодарская таможня пресекла деятельность организованной преступной группы и перекрыла канал незаконного ввоза транспортных средств из Абхазии.

Проведенными оперативно-розыскными и следственными мероприятиями установлено, что членами организованной преступной группы, состоящей из граждан Российской Федерации, Республики Абхазия и Республики Кыргызстан, на протяжении 2020 года осуществлялся незаконный ввоз транспортных средств с территории Республики Абхазия через МАПП Адлер под видом транспортных средств международной перевозки с предоставлением в таможенный орган недействительных документов.

Всего изъято 24 незаконно перемещенных автомобиля, являющихся иностранным товаром. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 18 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное организованной группой), наказание предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до миллиона рублей. В отношении двух членов преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 09 ноября 2021 18:03

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