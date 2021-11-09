В МОБИЛЬНОМ РОССИЙСКОМ ГОСПИТАЛЕ ПРИНЯЛИ НА ЛЕЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТАЦИЮ ПОРЯДКА ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ
Сухум. 9 ноября 2021. Абхазия-Информ. Медицинские специалисты Южного военного округа (ЮВО) в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Сухуме 18 августа, приняли на лечение и консультацию порядка полутора тысяч жителей Абхазии, заболевших COVID-19.
В данный момент на лечении в стационаре находится 111 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводится комплекс лечебно-профилактических мероприятий. Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики, некоторые обращаются амбулаторно по направлениям врачей. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.
Из госпиталя выписали уже 419 человек - пациенты прошли необходимый курс лечения, после которого повторные лабораторные комплексные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Пациенты получили дальнейшие рекомендации от лечащих врачей.
Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб. Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории, что позволяет ускорить тестирование - анализ делается в течение сорока минут.
Также налажена работа госпиталя с Республиканской бактериологической лабораторией в городе Сухум, где медики оказывают содействие в определении штаммов и разновидностей коронавируса. В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено порядка восьми тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше трех тысяч ПЦР-тестов, более одной тысячи обзорных рентгенограмм грудной клетки.
Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с COVID-19, рассчитан на 100 койко-мест, дополнительно оборудовано 24 койко-места. Есть возможность развернуть еще 26 мест. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно.
В распоряжении медиков самое современное медицинское оборудование – переносные и стационарные аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.
Полностью сформирована медикаментозная база, налажено обеспечение кислородом, которым полевой госпиталь снабжает российская военная база ЮВО, расположенная в Гудауте. В среднем за сутки при полной загрузке расходуется около 100 кислородных баллонов.
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