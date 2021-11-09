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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРИНЯЛ СОТРУДНИКОВ ТКУАРЧАЛСКОГО ТЕАТРА

Новости Вторник, 09 ноября 2021 18:12
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРИНЯЛ СОТРУДНИКОВ ТКУАРЧАЛСКОГО ТЕАТРА

Сухум. 9 ноября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с представителями Ткуарчалского государственного театра комедии им. Ш. Пачалия.

Художественный руководитель театра Сырбей Сангулия, режиссёр-постановщик Роман Сабуа и актёр Ахра Кварчия обсудили с главой правительства вопрос о назначении нового руководителя коллектива.

Ранее сотрудники учреждения направили правительству официальное обращение с просьбой разрешить кадровый вопрос с учётом мнения самого коллектива Ткуарчалского театра.

Во встрече принял участие министр культуры республики Гудиса Агрба.

Об этом сообщает сайт правительства.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 09 ноября 2021 18:15

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