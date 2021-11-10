ДАУР КОВЕ: ПОСОЛЬСТВО АБХАЗИИ В НИКАРАГУА НАЧНЕТ РАБОТУ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

«В следующем году мы планируем открытие полноценного посольства здесь, это позволит нам развивать отношения с большим динамизмом», – приводит слова главы дипломатического ведомства портал «19 дихиталь».

ГАВАНА, 10 ноября. /ТАСС/. Абхазия откроет посольство в Никарагуа в следующем году, заявил глава МИД республики Даур Кове на встрече с президентом центральноамериканской страны Даниэлем Ортегой во вторник.

В ходе встречи министр также передал Ортеге письмо от президента Абхазии Аслана Бжании. В нем он поздравляет лидера республики с наступающим днем рождения и выражает уверенность, что «взаимоотношения между странами будут и впредь основаны на взаимном доверии, крепкой дружбе и солидарности».

11 ноября Ортеге, одержавшему победу на президентских выборах, прошедших в Никарагуа в воскресенье, исполняется 76 лет. В 2008 году центральноамериканская республика стала одним из первых государств, признавших вслед за Россией независимость Абхазии и установившей с ней дипломатические отношения.

«В следующем году мы планируем открытие полноценного посольства здесь, это позволит нам развивать отношения с большим динамизмом», – приводит слова главы дипломатического ведомства портал «19 дихиталь».

В ходе встречи министр также передал Ортеге письмо от президента Абхазии Аслана Бжании. В нем он поздравляет лидера республики с наступающим днем рождения и выражает уверенность, что «взаимоотношения между странами будут и впредь основаны на взаимном доверии, крепкой дружбе и солидарности».

11 ноября Ортеге, одержавшему победу на президентских выборах, прошедших в Никарагуа в воскресенье, исполняется 76 лет. В 2008 году центральноамериканская республика стала одним из первых государств, признавших вслед за Россией независимость Абхазии и установившей с ней дипломатические отношения.