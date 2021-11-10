ВСТРЕЧА С АКТИВОМ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА

Сухум. 10 ноября 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с активом Гудаутского района обратился к главам сел с требованием увеличить собираемость за потребленную электроэнергию, сообщает Sputnik Абхазия.

«В течение ноября - декабря мы должны увидеть положительную динамику. На местах вместе с энергетиками отключайте тех, кто не платит, предпринимайте меры, показывайте, что вы – власть. Если это неудобно в силу родственных связей или других каких-то причин, тогда дайте возможность молодым людям, которые с этой задачей справятся, таких мы в любом селе найдем», – добавил Бжания.

Те главы сел, которые не справятся с поставленной задачей, будут уволены, заверил глава государства.

Президент привел цифры, согласно которым оплата за электроэнергию во многих населенных пунктах находится на низком уровне.

Ранее глава Управления сбыта электроэнергии «Черноморэнерго» Алхас Чанба сообщил Sputnik, что собираемость за потребление электроэнергии в Абхазии с сентября 2021 года составила 38 процентов.