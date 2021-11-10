РАБОТЫ ПРОВОДИМЫЕ В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РОССИЙСКОЙ ФИНПОМОЩИ ПО ЛИНИИ ИНВЕСТПРОГРАММЫ

Значительная часть работ касается водоснабжения сел и города Гудаута. Об этом сказал глава Администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа на выездном совещании президента Аслана Бжания с активом района.

Сухум. 10 ноября 2021. Абхазия-Информ. В рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2021 гг. по Гудаутскому району запланирован ряд мероприятий, из которых часть реализована.

Наряду с прокладкой внутренних водопроводных сетей в селах строятся и отдельные резервуары объемом в 500 м³.

В селе Абгархук объем работ составляет 29 104 370 рублей, протяженность сети – 17 км. В с. Мгудзырхуа объем работ – 30 578 240 рублей, протяженность сети – 10 км. В с. Звандрипш объем работ – 38 478 000 рублей, протяженность сети – 7,5 км. Работы на данных участках должны быть завершены к концу 2021 г.

По Гудауте запланировано строительство внутренней водопроводной линии на восьми улицах города – Харазия, Очамчырской, 23 июля, Киараз, Чачба, Трапш, Вайнахской и Шакрыл. Общий объем работ составляет 57 543 200 рублей, протяженность – 11,82 км. До конца года будут завершены работы на улицах Харазия, Очамчырской и Киараз.

В 2020 г. завершены работы по устройству внутренней сети водопровода с резервуаром 500 м³ в селе Куланырхуа. Объем работ составил 27 130 830 рублей, (водопроводные сети – 22 369 380 рублей, резервуар – 4 761 450 рублей), протяженность – 14 км.

Завершены работы по строительству напорного трубопровода от с. Дурипш до резервуара объемом в 600 м³; объем работ – 117 599 180 рублей, протяженность – 14,8 км.

В 2021 г. завершены работы по строительству канализационно-насосных станций №1 и №2 со строительством напорных трубопроводов диаметром в 355 мм; общий объем работ составил 152 392 000 рублей, протяженность – 5,7 км.

Ведутся работы по устройству канализационной линии в г. Гудаута протяженностью в 2600 погонных метров. Объем работ составляет 28 281 700 рублей. Работы будут завершены к концу года.

По Инвестпрограмме на 2020–2021 гг. предусмотрено и асфальтирование 10 улиц в городе Гудаута (протяженность — 13,69 км, объем заложенных работ — 100 000 000 рублей), а также в селах Абгархук, Аацы, Ачандара, Лыхны и Дурипш (общая протяженность – 33 км, объемом работ – 155 000 000 рублей). На сегодняшний день завершены работы в селах Абгархук, Аацы и Ачандара, а также на ул. Чачба в г. Гудаута. На 2021 г. было запланировано асфальтовое покрытие четырех улиц в Гудауте - Харазия, Лакоба, Отырба и Очамчырской, однако работы по асфальтированию этих улиц не проводятся из-за повышения цен.

«Помимо российской финпомощи по линии Инвестпрограммы, Администрация Гудаутского района в целях улучшения обеспечения жителей города и сел водой за счет перевыполнения доходной части местного бюджета запланировала и проводит работы по устройству нового центрального трубопровода через русла р. Аапста протяженностью в 80 м, объем работ составляет – 1,3 млн рублей. Существующий водопровод из-за сильного течения реки получил повреждения и в любое время может выйти из строя», – сообщил Боджгуа.

Для улучшения снабжения водой города и части жителей села Лыхны в ближайшее время будут начаты работы по замене фильтрационной трубы в русле реки Хыпста (протяженность трубы 250 м, диаметр – 400 мм, объем работ составляет 3,1 млн рублей). Проблема возникла и с водоснабжением жителей села Хыпста.

«Нами составлена проектно-сметная документация и работы по замене фильтрационной трубы диаметром в 300 мм и протяженностью в 180 м будут проведены до конца этого года. Объем работ составляет 2,3 млн рублей», – уточнил Боджгуа.

В целях улучшения водоснабжения части жителей с. Мгудзырхуа в селе планируется устройство новой внутренней водопроводной линии протяженностью в 180 м, объем работ составляет – 1,91 млн рублей.

Сельские администрации проводят работы по благоустройству проселочных дорог и ликвидации последствий стихийных бедствий. Производится укладка тротуаров в центральной части города Гудаута (по Проспекту Героев и ул. Харазия, вокруг территории городского парка им. В.И. Ленина). Объем работ составляет 3 800 000 рублей.

Укладка тротуарной плитки по Новоафонской набережной обходится в 4 млн рублей. Работы будут завершены в ноябре текущего года. Проводятся они за счет средств местного бюджета и выполняются МУП «Гудаутская ремонтно-строительная организация».

Кроме того, планируется приобретение спецтехники для коммунальных служб городов Гудаута и Новый Афон.

«Работы, проводимые по Инвестиционной программе и планируемые нами за счет собственных средств не могут решить все проблемы района. Остаются вопросы, которые, на мой взгляд, необходимо решить в ближайшее время или включить в следующую Инвестиционную программу. Например, строительство дополнительных КНС, основного очистного сооружения, приемного водозаборного сооружения в с. Дурипш, ремонт дорог в селах, а также двух въездов в город Гудаута по ул. Тарнава и ул. Гумистинской», – отметил глава Администрации района.

Обращаясь к главе государства Беслан Боджгуа сказал: «Учитывая ситуацию в учреждениях здравоохранения и образования, когда при Гудаутской ЦРБ создан Республиканский ковидный центр, а также учитывая техническое состояние Гудаутской районной поликлиники, прошу вас оказать содействие при формировании инвестиционной программы на 2022 – 2025 гг. включить в перечень объектов, подлежащих ремонту, здания детской больницы и районной поликлиники, а также завершить начатое в 2011 г. и незаконченное строительство здания детского сада по ул. Лакоба».

Об этом сообщает «Апсныпресс».