СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ НАНЕСЛИ УЩЕРБ ГУДАУТСКОМУ РАЙОНУ В РАЗМЕРЕ ОКОЛО 51 МЛН РУБЛЕЙ
Сухум. 10 ноября 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе выездного совещания в администрации Гудауты отметил, что в районе от стихийных бедствий пострадали 365 человек, ущерб нанесен в объеме около 51 миллиона рублей.
Президент заявил, что проблема ликвидации ущерба будет решена в ближайшие несколько месяцев.
Он добавил, что по Абхазии ущерб составил более 200 миллионов рублей, и напомнил, что республика обратилась за финансовой поддержкой в Российскую Федерацию.
«Я предполагаю, что к концу года мы эти деньги получим. В республиканском бюджете тоже наметился профицит, но, к сожалению, все эти деньги уйдут на борьбу с ковидом и частично на устранение ущерба от стихии. Все работы, которые предусмотрены в этом году в районе в рамках Инвестпрограммы, будут выполнены, если не возникнет серьезных перебоев с энергообеспечением объектов», – сказал Аслан Бжания.
Об этом сообщает «Апсныпресс».
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