СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ НАНЕСЛИ УЩЕРБ ГУДАУТСКОМУ РАЙОНУ В РАЗМЕРЕ ОКОЛО 51 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 10 ноября 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе выездного совещания в администрации Гудауты отметил, что в районе от стихийных бедствий пострадали 365 человек, ущерб нанесен в объеме около 51 миллиона рублей.

Президент заявил, что проблема ликвидации ущерба будет решена в ближайшие несколько месяцев.