АСЛАН БЖАНИЯ: ОТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА КАЖДОГО ИЗ ВАС ЗАВИСИТ ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН К ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Сухум. 10 ноября 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил министра внутренних дел, сотрудников и ветеранов органов внутренних дел по случаю 100-летия со дня создания органов внутренних дел.

«История абхазской милиции – это история людей, посвятивших свои жизни одной из самых благородных и в то же время опасных профессий. Мужественность, доблесть, верность службе – эти качества всегда были присущи сотрудникам органов внутренних дел. Вы стоите на страже Закона, общественного правопорядка и безопасности. На вас лежит огромная ответственность продолжать те славные традиции, которые были заложены вашими предшественниками.

Сотрудники органов внутренних дел должны всегда помнить, что они являются опорой и поддержкой для общества.

От профессионализма каждого из вас зависит доверие граждан Абхазии к правоохранительной системе. Уверен, ваша компетентность, храбрость и самоотверженность будут и далее являться основой деятельности органов внутренних дел Республики Абхазия!

Сегодня, в день 100-летия Абхазской милиции, мы отдаем дань памяти тем, кто погиб при исполнении служебных обязанностей. Светлая память о героях всегда будет жива в наших сердцах.



Слова благодарности за доблестную службу, передачу своего бесценного опыта хотел бы выразить ветеранам милиции и пожелать вам, уважаемые ветераны, крепкого здоровья и благополучия.



Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, в этот торжественный день желаю вам профессиональных успехов, счастья и мира вашим семьям, родным и близким, которые всегда ждут вас дома».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.