СТУДЕНТЫ АГУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ЭТАПЕ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ФОРУМА «СОЧИ - СУХУМ».
Сухум. 10 ноября 2021. Абхазия-Информ. В г. Сочи на базе Сочинского Государственного Университета прошел первый этап российско-абхазского добровольческого форума «Сочи - Сухум».
Абхазию представляли 25 студентов Абхазского Государственного университета, которые в течение месяца были отобраны сотрудниками Управления по делам молодежи и спорта г. Сухум среди активной молодежи.
Ребята учились основам волонтерской работы и социального проектирования, а так же предлагали собственные идеи проектов.
Время пролетело в жарких дискуссиях. Студенты вернулись, приобретя небольшой багаж новых знаний, ярких впечатлений и новых приятных знакомств.
Следующий этап форума начнется 17 ноября и будет включать в себя уже более длительную, трехдневную программу тренингов.
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