 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ноября 02 2021

НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Надежда Венедиктова Лет десять назад в Абхазии перевели время на московское. Мне и тогда было…
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
октября 26 2021
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
КОВИДНЫЕ КАНИКУЛЫ В РОССИИ ОБЪЯВИЛИ НА РАДОСТЬ АБХАЗИИ? ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ВМЕСТО СОЧИ ЕДУТ В ГАГРЫ И ПИЦУНДУ
октября 24 2021
КОВИДНЫЕ КАНИКУЛЫ В РОССИИ ОБЪЯВИЛИ НА РАДОСТЬ АБХАЗИИ? ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ВМЕСТО СОЧИ ЕДУТ В ГАГРЫ И ПИЦУНДУ

В мире

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ноября 01 2021

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ

Сухум. 1 ноября 2021. Абхазия-Информ. Мессенджер WhatsApp с сегодняшнего дня перестанет работать на ряде устройств,…
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СТУДЕНТЫ АГУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ЭТАПЕ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ФОРУМА «СОЧИ - СУХУМ».

Новости Среда, 10 ноября 2021 19:25
Оцените материал
(0 голосов)
СТУДЕНТЫ АГУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ЭТАПЕ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ФОРУМА «СОЧИ - СУХУМ».

Сухум. 10 ноября 2021. Абхазия-Информ. В г. Сочи на базе Сочинского Государственного Университета прошел первый этап российско-абхазского добровольческого форума «Сочи - Сухум».

Абхазию представляли 25 студентов Абхазского Государственного университета, которые в течение месяца были отобраны сотрудниками Управления по делам молодежи и спорта г. Сухум среди активной молодежи.

Ребята учились основам волонтерской работы и социального проектирования, а так же предлагали собственные идеи проектов.

Время пролетело в жарких дискуссиях. Студенты вернулись, приобретя небольшой багаж новых знаний, ярких впечатлений и новых приятных знакомств.

Следующий этап форума начнется 17 ноября и будет включать в себя уже более длительную, трехдневную программу тренингов.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 10 ноября 2021 19:27

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АСЛАН БЖАНИЯ: ОТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА КАЖДОГО ИЗ ВАС ЗАВИСИТ ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН К ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ АНТОН СТЕПАНЕНКО ВСТРЕТИТСЯ СО СТУДЕНТАМИ АГУ И СО СВОИМИ АБХАЗСКИМИ КОЛЛЕГАМИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.