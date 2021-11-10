СТУДЕНТЫ АГУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ЭТАПЕ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ФОРУМА «СОЧИ - СУХУМ».

Абхазию представляли 25 студентов Абхазского Государственного университета, которые в течение месяца были отобраны сотрудниками Управления по делам молодежи и спорта г. Сухум среди активной молодежи.

Сухум. 10 ноября 2021. Абхазия-Информ. В г. Сочи на базе Сочинского Государственного Университета прошел первый этап российско-абхазского добровольческого форума «Сочи - Сухум».

Ребята учились основам волонтерской работы и социального проектирования, а так же предлагали собственные идеи проектов.

Время пролетело в жарких дискуссиях. Студенты вернулись, приобретя небольшой багаж новых знаний, ярких впечатлений и новых приятных знакомств.

Следующий этап форума начнется 17 ноября и будет включать в себя уже более длительную, трехдневную программу тренингов.