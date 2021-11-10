РОССИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ АНТОН СТЕПАНЕНКО ВСТРЕТИТСЯ СО СТУДЕНТАМИ АГУ И СО СВОИМИ АБХАЗСКИМИ КОЛЛЕГАМИ

Сухум. 10 ноября 2021. Абхазия-Информ. 15 ноября в амфитеатре Абхазского Государственного университета состоится встреча с российским военным журналистом, телеведущим, членом Академии российского телевидения, автором репортажей и документальных фильмов о вооруженных конфликтах в различных регионах мира Антоном Степаненко.

Антон Степаненко на встрече со студентами отделения журналистики филологического факультета АГУ расскажет о специфике работы журналиста в условиях военных действий.

«К работе в подобных условиях нужно быть готовым морально. Те же военные знают, на что идут. Журналисты – люди гражданские. Я не могу сказать, что к этому страху привыкаешь. Но процесс адаптации от раза к разу сокращается. Уже не хочется, например, сломя голову бежать в укрытие. Начинаешь различать звуки: в нашу сторону выстрел или с нашей стороны», – сказал Антон в одном из своих интервью газете «Московский комсомолец».

А на вопрос, может ли военный корреспондент принимать какую-либо сторону конфликта, Антон ответил максимально искренне.

«Конечно, это лукавство, когда говорят о суперобъективности, непредвзятости журналистов. Мы живые люди. И если речь идет о мирных жителях в зоне конфликта, мы стараемся максимально передать всю гамму переживаний этих людей. Есть такое избитое слово – сопереживание. Именно этого мы стараемся достичь», – сказал он.

Антон Степаненко – ведущий программы «Вести в 23:00» и выпусков новостей телеканала «Россия-24», военный корреспондент ВГТРК (с 2017 года), в прошлом – специальный корреспондент «Первого канала» (1997–2016) с 2007 года. Награждён орденом Мужества, орденом «За личное мужество», медалями.

Был в «горячих точках»: в Югославии, Южной Осетии, Чечне, Ираке, Судане, Республике Чад, Таджикистане, Афганистане, Бейруте. Освещал цветные революции в Киргизии и межнациональные столкновения в Оше, войну в Сирии и вооружённый конфликт на востоке Украины.

Работал во время террористического акта на Дубровке, вёл репортажи в дни теракта в Беслане, в период пятидневной войны в Южной Осетии. Автор документальных фильмов о пятидневной войне в Южной Осетии «Раны Цхинвала» и «Цхинвал. Жизнь после войны».

В 2019 году вышел его совместный с М. Дураевым документальный фильм «Приговорённые к забвению» – о геноциде карачаевского народа войсками НКВД в годы Великой Отечественной войны.

16 ноября в конференц-зале Дома Москвы состоится встреча Антона Степаненко с работниками СМИ Абхазии. Тема встречи: « Журналисты и война».

Военкор ответит на вопрос, почему журналисты едут на войну, идут под пули, рискуя собственной жизнью.