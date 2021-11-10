ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОБЫВАЛ В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ С ИНСПЕКЦИОННОЙ ПОЕЗДКОЙ

Сухум. 8 ноября 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания побывал сегодня в Гудаутском районе с инспекционной поездкой. Глава государства ознакомился с ходом выполнения мероприятий, предусмотренных Инвестиционной программой содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия 2020-2022 гг. В Администрации Гудаутского района Президент провел расширенное совещание с активом Гудаутского района.

С докладом о проделанной работе в районе за 9 месяцев текущего года и планах на 2022 год, а также об итогах хозяйственной деятельности, исполнении бюджета, поступлениях налогов и платежей, эпидемиологической обстановке, уровне собираемости платы за электроэнергию и задолженностям по ней, о криминогенной ситуации выступил глава районной Администрации Баграт Боджгуа.



На совещании обсуждались вопросы, касающиеся состояния системы образования и сельского хозяйства в районе.



Далее глава государства посетил ковидный госпиталь. Аслан Бжания интересовался как функционирует госпиталь, как обеспечен и в чем нуждается в настоящее время.



Президенту сообщили, что установленный в медучреждении компьютерный томограф работает в штатном режиме, без сбоев. Что касается обеспечения госпиталя кислородом, то, по словам главврача госпиталя Хаджарат Шамба, сбоев в нем нет.

«В настоящее время обеспечивает запас кислорода в 24 тонны. При этом в сутки при пиковых нагрузках расходуется до четырех тонн кислорода», – сообщил он.



По информации министра здравоохранения Э.Бутба, в ближайшее время планируется приобретение и установка резервного генератора.



На совещании говорилось, что в течение года в Гудаутский ковидный госпиталь поступили 1871 человек, из них 757 человек – жители Гудаутского района. За это же время в госпитале скончались 349 человек, из них 94 жителя района.



Глава государства поблагодарил врачей и медицинский персонал госпиталя за самоотверженную работу в период пандемии.

«Ваша миссия всегда остается как самая благородная. Будьте все здоровы и успешны», – сказал А.Бжания.



Сегодня же президент посетил село Абгархук, где ознакомился с ходом строительства водопроводных сетей, а также капремонта системы водоотведения в Новом Афоне. Данные работы проводятся в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономического развития Республики Абхазия 2020-2022 гг.



По итогам инспекционной поездки глава государства сказал, что качество работ на объектах на этом этапе удовлетворительное.



«Работы на объектах, предусмотренных Инвестпрограммой 2020 – 2022 гг. преимущественно связанные с водоснабжением населения и восстановлением канализационных систем, на мой взгляд, идут удовлетворительно. Существенных отклонений от сроков нет. Как я говорил ранее, буду контролировать ход реализации Инвестпрограммы, потому как это имеет непосредственное отношение к качеству жизни наших граждан. От того, насколько качественно будут выполнены работы и в срок, зависит благосостояние большого количества жителей Гудаутского района. Поэтому эта инспекционная поездка была для меня необходимой, я сделал определенные выводы, мы и в дальнейшем будем оказывать содействие и УКСу, и генеральным подрядчикам, и субподрядчикам, с тем, чтобы мы эту тему закрыли и больше к ней не возвращались. Пока все идет неплохо», – резюмировал президент.

Об этом сообщает сайт президента.