ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 126 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 10 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 455 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 126 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 71 пациент, в тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 20, в Гагрской ЦРБ – 24, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 109 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 32906 человек. Зарегистрировано 480 летальных случаев. Выздоровели 27688 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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