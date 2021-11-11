ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ПРАЗНОВАНИИ 100-ЛЕТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ТПП

В рамках мероприятия состоялся круглый стол «Промышленный туризм: проблемы и перспективы. Взгляд бизнеса», где Тамила Мерцхулава выступила с докладом «Промышленный туризм как фактор повышения туристической привлекательности Абхазии». Мероприятие проходило в Таврическом дворце под эгидой форума TRAVEL HUB «СОДРУЖЕСТВО».



Модератором круглого стола выступила вице-президент ТПП СПб Екатерина Лебедева. На встрече обсуждались основные тенденции, проблемы, перспективы промышленного туризма, а также представлены успешные практики этой сферы деятельности ряда компаний, таких как ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», «Русские Самоцветы», музей РЖД, «Музей «PRO мусор», пивоваренная компания «Балтика» и др.



Выступая с докладом на тему «Промышленный туризм, как фактор повышения туристической привлекательности Абхазии» Тамила Мерцхулава отметила, что сегодня промышленный туризм в республике разделен на два направления – промышленно-исторический, подразумевающий посещение объектов, уже не функционирующих по своему прямому назначению и, собственно, промышленный – экскурсии на действующие производства.



«Важной частью делового и промышленного туризма можно считать бизнес-миссии, в рамках которых реализуется несколько направлений деятельности: участие в мероприятиях и в выставках, посещение компаний с целью установления деловых контактов, обмен опытом и удовлетворение профессиональных интересов. В этой связи стоит отметить, что ТПП Абхазии ведет активную работу по организации различного рода бизнес-миссий с участием российских и иностранных предпринимателей. При этом, в программу визита входит не только посещение предприятий, но и встречи участников бизнес-миссий с руководителями министерств и ведомств, с главами городских и районных администраций, а также встречи с их абхазскими коллегами. Зачастую такие бизнес-миссии заканчиваются заключением договоров о сотрудничестве», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.



Она отметила спрос на экскурсии по заводам производящим винную, молочную, пивную, лимонадную продукцию, с дегустациями, кулинарными мастер-классами, а также на посещение национальных ресторанов и гастрономических праздников. Республика входит в тройку лидеров по поставкам вино-водочной продукции в Россию и у российского туриста посещение предприятий-изготовителей пользуется спросом.



Отдельно президент ТПП Абхазии остановилась на одной из составляющей промышленного туризма – профориентационной работе. И здесь абхазская палата имеет свою нишу – организует поездки школьников и студентов на производства, рассказывает о разных специальностях, тем самым помогая молодому поколению в выборе профессии.



«На туризм в нашей стране возлагаются большие надежды и каждый задействованный в этом бизнесе, заинтересован в его развитии. У нашей республики есть огромное преимущество перед другими странами – это выгодное географическое положение и транспортная доступность, нетронутая природа и чистое море, долгий курортный сезон и изобилие фруктов, интересная национальная кухня и многое другое. Торгово-промышленная палата приглашает вас всех посетить Абхазию и на месте понять, насколько прекрасная наша страна!» – сказала в заключении Тамила Мерцхулава.



Принимавший участие в круглом столе президент Союза «Санкт-Петербургская торгово-Промышленная палата» Владимир Катенев поддержал идею обсудить перспективы развития промышленного туризма, обменяться информацией и опытом с коллегами из государств Содружества, он также подчеркнул, что прошедший круглый стол имеет практическую пользу и позволяет сделать много важных выводов.



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Программа праздничных мероприятий включает деловую и культурную часть, встречи с официальными лицами администрации города, посещение достопримечательностей, торжественный прием от ТПП СПб и многое др.



Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии пробудет в северной столице до 12 ноября.