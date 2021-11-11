ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТПП РА В ГЕРМАНИИ ПРЕЗЕНТОВАЛО АБХАЗИЮ В БЕРЛИНЕ
Сухум. 11 ноября 2021. Абхазия-Информ. По приглашению Международного Экономического Совета (IWR), в столице Германии – Берлине, на площадке Bulthaup (ведущий немецкий производитель эксклюзивной кухонной мебели класса «люкс») прошла презентация Республики Абхазия и дегустация абхазской продукции под названием «IWR Cook & Talk Абхазия – страна, больше, чем культура и кулинария». Мероприятие прошло в недавно открывшейся студии «Bulthaup Cooking Room».
Представитель ТПП РА в Германии г-н Вольфганг Матцке провел большую и значимую работу по организации и реализации данного проекта. В течение нескольких месяцев он проводил переговоры с председателем Международного Экономического Совета (IWR), управляющий студией «Bulthaup Cooking Room» и, получив официальное приглашение, осуществил перевозку абхазской продукции и буклетов ТПП об Абхазии в Берлин.
В приглашении на имя представителя ТПП, председатель Совета г-н Барт отметил, что независимо от политической ситуации, туристам целесообразно рассматривать Абхазию в качестве независимой страны.
Вольфганг Матцке провел презентацию Абхазии, рассказал о своей деятельности. Присутствующим был представлен фильм ТПП об Абхазии на английском языке.
Полномочный представитель МИД Республики Абхазии в ФРГ Хибла Амичба и две наши соотечественницы – абхазки Валентина Граупнер (Хватландзия) из Кирхберга (Саксония) и Валентина Маан (Маргания) из Берлина, приняли активное участие в мероприятии и оказали всестороннюю поддержку для того, чтобы оно состоялось. Хибла Амичба выступила с приветственной речью и рассказала гостям об уникальной природе, истории, культуре Абхазии.
Традиционные абхазские блюда были приготовлены на оборудовании «Bulthaup» на глазах у приглашенных гостей, которым была предоставлена возможность продегустировать абыста (мамалыга) с абхазским копченым сыром, соус асыдзбал, арашых (курица в ореховом соусе), ачапа (национальная закуска из измельченных грецких орехов и вареных овощей с зеленью и специями), аджику, инжировую пастилу, аджинджихуа, сушеную хурму, и, конечно же, абхазские вина, производителя «Вина и Воды Абхазии» и чачу «Ачара» от «Шато Абхаз».
Дегустация прошла в дружественной атмосфере под абхазскую музыку, написанную Хиблой Амичба, которая по совместительству является членом «Союза композиторов Германии».
Желающих посетить данную дегустацию, в особенности среди представителей бизнес-кругов, было много, поскольку мероприятие оказалось популярным в деловых кругах Берлина. Но, к сожалению, в связи с мерами, связанными с коронавирусной инфекцией, количество гостей ограничили.
Bulthaup - немецкий производитель кухонной мебели в Германии, получивший премию German Design Award в 2014 году и занявший пятое место в рейтинге 30 лучших дизайнерских компаний среди производителей кухонного оборудования. Фирма является лауреатом Европейской премии в области дизайна Европейской комиссии и премии в области дизайна Федеративной Республики Германии.
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