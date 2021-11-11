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Абхазия Информ

ЭДУАРД БУТБА: «МЫ ГОТОВЫ ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ПОЙДУТ НА БЛАГО АБХАЗИИ»

Новости Четверг, 11 ноября 2021 11:16
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ЭДУАРД БУТБА: «МЫ ГОТОВЫ ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ПОЙДУТ НА БЛАГО АБХАЗИИ»

Сухум. 11 ноября 2021. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба встретился с главой ЮНИСЕФ Гассаном Халил и руководителем Сухумского офиса организации Оливье Тонэ. Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Минздравом Абхазии и ЮНИСЕФ.

На встрече рассмотрены приоритетные направления сотрудничества на 2022 год, обсуждены вопросы по дальнейшему взаимодействию по линии материнства и детства.

«Обращаясь к медикам за помощью, взрослый человек может описать свои симптомы. Дети сделать этого не могут. Мы должны максимально улучшить качество оказания медицинской помощи детям, чтобы был поставлен правильный диагноз и оказана необходимая профессиональная помощь. Кроме того должна быть лаборатория и специалисты соответствующего уровня. Вот этому направлению мы сейчас уделяем пристальное внимание», – отметил Эдуард Бутба.

Глава Минздрава выразил благодарность представительству ЮНИСЕФ в Абхазии за вклад в реализацию национальных планов, программных действий в сфере здоровья граждан, работу по медицинским коллежам, по программе детской иммунизации, по линии ковид помощи.

«Мы благодарны вам за поддержку оказываемой системе здравоохранения и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с ЮНИСЕФ. Со своей стороны мы готовы поддержать проекты, которые идут на благо Абхазии», –сказал Эдуард Бутба.

Стороны также обсудили темпы вакцинации населения Абхазии от коронавирусной инфекции.

Глава Юнисеф Гассан Халил проинформировал министра здравоохранения о том, что организация готова оказать помощь в виде холодового оборудования для хранения вакцин.

Об этом сообщает сайт Минздрава Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 11 ноября 2021 11:20

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