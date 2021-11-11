 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ноября 02 2021

НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Надежда Венедиктова Лет десять назад в Абхазии перевели время на московское. Мне и тогда было…
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
октября 26 2021
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
КОВИДНЫЕ КАНИКУЛЫ В РОССИИ ОБЪЯВИЛИ НА РАДОСТЬ АБХАЗИИ? ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ВМЕСТО СОЧИ ЕДУТ В ГАГРЫ И ПИЦУНДУ
октября 24 2021
КОВИДНЫЕ КАНИКУЛЫ В РОССИИ ОБЪЯВИЛИ НА РАДОСТЬ АБХАЗИИ? ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ВМЕСТО СОЧИ ЕДУТ В ГАГРЫ И ПИЦУНДУ

В мире

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ноября 01 2021

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ

Сухум. 1 ноября 2021. Абхазия-Информ. Мессенджер WhatsApp с сегодняшнего дня перестанет работать на ряде устройств,…
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МИНОБОРОНЫ ПРОШЛИ ЗАНЯТИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Новости Четверг, 11 ноября 2021 11:24
Оцените материал
(0 голосов)
В МИНОБОРОНЫ ПРОШЛИ ЗАНЯТИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сухум. 11 ноября 2021. Абхазия-Информ. В соответствии с приказом Министра обороны Республики Абхазия с военнослужащими и гражданским персоналом управления Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил, владельцами личного транспорта прошли занятия по мерам безопасности дорожного движения.

Цель занятия – проведение профилактической работы с владельцами личного транспорта по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, соблюдению основных положений правил дорожного движения.

На основании статьи 26 Закона Республики Абхазия «О статусе военнослужащих», военнослужащий, в зависимости от характера и тяжести совершенного правонарушения несет ответственность: дисциплинарную, административную, материальную, гражданско-правовую и уголовную.    

В целях достижения максимального эффекта по предупреждению водителей о мерах по безопасности дорожного движения, будет предложено внести в план подготовки Вооруженных Сил Республики Абхазия на 2022 год проведение мероприятий по ПДД с водителями и механиками-водителями гусеничной и колесной техники, а так же с сотрудниками Министерства обороны, владельцами личного транспорта. В ходе мероприятий также будет проводиться разбор и изучение причин нарушения правил дорожного движения.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 11 ноября 2021 11:26

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЭДУАРД БУТБА: «МЫ ГОТОВЫ ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ПОЙДУТ НА БЛАГО АБХАЗИИ»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.