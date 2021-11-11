В МИНОБОРОНЫ ПРОШЛИ ЗАНЯТИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Сухум. 11 ноября 2021. Абхазия-Информ. В соответствии с приказом Министра обороны Республики Абхазия с военнослужащими и гражданским персоналом управления Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил, владельцами личного транспорта прошли занятия по мерам безопасности дорожного движения.
Цель занятия – проведение профилактической работы с владельцами личного транспорта по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, соблюдению основных положений правил дорожного движения.
На основании статьи 26 Закона Республики Абхазия «О статусе военнослужащих», военнослужащий, в зависимости от характера и тяжести совершенного правонарушения несет ответственность: дисциплинарную, административную, материальную, гражданско-правовую и уголовную.
В целях достижения максимального эффекта по предупреждению водителей о мерах по безопасности дорожного движения, будет предложено внести в план подготовки Вооруженных Сил Республики Абхазия на 2022 год проведение мероприятий по ПДД с водителями и механиками-водителями гусеничной и колесной техники, а так же с сотрудниками Министерства обороны, владельцами личного транспорта. В ходе мероприятий также будет проводиться разбор и изучение причин нарушения правил дорожного движения.
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